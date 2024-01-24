"الأمن العام" يجدد تحذيراته ويؤكد على عدد من الإرشادات الوقائية

ودعت مديرية الأمن العام الى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية التالية :
●الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية
● عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الاقدام.
●التأني أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خاصة عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار.
●الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر
● تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة.
● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة المملكة عند الحاجة .