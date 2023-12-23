السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأجواء السائدة

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
عمان- دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.
وأكدت ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيراً على الأقدام.اضافة اعلان
كما أكدت ضرورة التعامل الآمن والسليم مع المدافئ منعاً للحوادث التي قد تنجم عنها نتيجة سوء الاستخدام أو عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
ودعت المديرية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
وبينت المديرية حالة الطرق لغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، في محافظات المملكة، لافتة إلى أن إقليم الشمال، يشهد أمطارا بين الحين والآخر وجميع الطرق فيه سالكة باستثناء طريق عقربا بني كنانة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه والعمل جار على فتح الطريق من قبل الجهات المعنية.
وأضافت أن إقليم الوسط يشهد أمطارا بين الحين والآخر وجميع الطرق فيه سالكة، فيما يشهد إقليم العاصمة أمطارا بين الحين والآخر وجميع الطرق فيه سالكة باستثناء جسر أبوصياح مغلق بسبب أعمال صيانة بالصرف الصحي.
أما بالنسبة لإقليم الجنوب، فيشهد رياحا مثيرة للغبار وجميع الطرق فيه سالكة.
وفي السياق ذاته، أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة باستثناء اختصاص الأزرق بالكامل سالك وبحذر؛ بسبب إثارة الغبار بين الحين والآخر ومدى الرؤية واضحة. -(بترا)
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