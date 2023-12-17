الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن العام يضبط عددا من المخالفات الخطرة - تفاصيل

مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
مديرية الأمن العام - (أرشيفية)
 واصلت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام جهودها المبذولة لتوفير بيئة مرورية آمنة، والحد من حوادث السير وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.اضافة اعلان
وعززت إدارتا السير والدوريات الخارحية من دورياتهما الرقابية الآلية المتحركة المزودة بكاميرات مراقبة، ومركبات بالصفه المدنية مجهزه برادارات لضبط السرعات في المواقع التي تشهد وقوعاً لحوادث السير على الطرق الداخلية والخارجية في مختلف محافظات المملكة.
ورصدت هذه الكاميرات مؤخراً مخالفات مرورية خطرة تهدد حياة مستخدمي الطرق، والتي تعد من المخالفات التي نجم عنها أكبر عدد من الحوادث المسببة للوفيات في الأعوام السابقة من اهمها: السرعات العالية، والتغيير الخاطئ بين المسارب.
وتناول التقرير المروري، اليوم عدداً من المخالفات القاتلة التي ضبطتها الدوريات المرورية العاملة على من أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 190 كم/س على طريق الحد الأعلى للسرعة المقررة عليها هو 80 كم/س في منطقة القويرة –العقبة.
كما تم ضبط سائق غير مرخص يقود مركبة شحن "تريلا" على الطريق الصحراوي وتم إجراء المقتضى القانوني بحقه، فيما ضُبط شخص غير مرخص ومتعاطي للمشروبات الكحولية يقود مركبة على طريق اربد -عمان وتم إجراء المقتضى القانوني والاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع مرتكبي المخالفات .
يشار إلى أن الرقابة المرورية المتحركة والثابتة وأجهزة ضبط السرعة والرادارات والكاميرات التي فعلتها مديرية الأمن العام ضمن خطتها المرورية أسهمت مؤخراً وبشكل فاعل في التصدي لعديد المخالفات والحد منها وتوفير الحماية لمستخدمي الطريق من الممارسات والمخالفات المرورية الخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين.
ويتم تسيير الدوريات الرقابية يومياً بالفترات الصباحية والمسائية، ويعمل بها كوادر مؤهلة ترصد المخالفات من خلال كاميرات رقابة، وتوثقها ليصار الى تحريرها حسب الأصول وإخطار المواطن برسالة نصية بمضمون مخالفته، فضلاً عن الكاميرات الثابتة في عدد من المواقع، وتستخدم المواد المصورة وفقاً لأحكام القانون لتوثيق المخالفات وإثباتها.
واكدت مديرية الأمن العام أنها تسعى ومن خلال هذه الإجراءات توفير أعلى سبل الحماية لمستخدمي الطرق، وحمايتهم من المخالفات الخطرة وما ينجم عنها من حوادث حاصة تلك التي تتسبب بالإصابات البشرية.
واهابت بالمواطنين الالتزام بالسلوكيات الايجابية اثناء القيادة والبعد عن المخالفات المرورية بكافة أشكالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. -(بترا )
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