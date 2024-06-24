 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن: العثور على مخزن لمواد متفجرة في منطقة أبو علندا بعمان - تفاصيل

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام

أعلنت مديرية الأمن العام أن تحقيقات الأجهزة الأمنيّة في قضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا.

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وبينت المديرية في بيان لها مساء الاثنين، أن الأجهزة الأمنيّة طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات، وتعاملت فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري.


وأكدت أن عمليات التفجير انتهت وبأعلى درجات المهنية والحرفيّة ودون أية إصابات وأضرار تذكر.


ودعت المديرية الجميع إلى الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان والابتعاد عن الموقع، وإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية من دون أيّة مؤثّرات، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيق وسيتم نشر التفاصيل كافّة حال الانتهاء منها.

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