الأمن الغذائي.. هاجس الوصول إلى "المنعة" رغم الحروب والأزمات

عبدالله الربيحات

اضافة اعلان

عمان - في وقت، بدأت فيه التحديات المناخية والأزمات السياسية والحروب، تحكم حركة الدول في علاقاتها البينية، برز الامن الغذائي كواحد من العوالم التي يتوجب على الدول الحرص على تحقيقه، وهو ما بادر جلالة الملك عبدالله الثاني مبكرا في التنبيه اليه، والدفع باتجاه تحقيقه في الاردن، بل وجعل الاردن مركز إقليميا للغذاء.فخلال ربع قرن احتشد بالإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك، فإن أبرز المبادرات التي وجه جلالته المؤسسات في الدولة للعمل عليها، هي تحقيق الأمن الغذائي، في ظل استمرار ارتفاع التحديات التي أثرت بحدة على وفرة الغذاء محلياً وعالمياً، وسط تصاعد وتيرة الحروب والأزمات السياسية، ما دفع لارتفاع كلف الإنتاج والنقل، وهذا بدا جليا في أسواق الغذاء العالمية.فموجة ارتفاع الأسعار التي ألمت بسوق الغذاء العالمي، دفعت الدولة لاتخاذ خطوات استباقية، تساعد في التخفيف من حدة الارتفاع، وتوفير السلع الغذائية في الأسواق، برغم التحديات الكبيرة التي جعلت الحصول على السلع أمراً صعباً.ولم يتوقف انخفاض إنتاج الغذاء عالمياً على الأزمات السياسية، فقد فاقم التغير المناخي أسعار الغذاء، ما دعا له جلالته إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية 2030-2021 للأمن الغذائي، بهدف صياغة برنامج تنفيـذي للحكومـة والشركاء المحليين والدوليين، ممن يدعمون الأردن لبناء المنعة لمواجهة الأزمات ووقف التباطؤ الاقتصادي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر ضمن أهداف تحقيق الأمن الإنساني والوطنـي، ويسـهم بتحقيـق النمـو والازدهار واسـتدامة الوضع فـي الأردن، كمركز للاستقرار والسلم الإقليمي.وفي هذا النطاق، عملت الرؤية التي قدمها جلالة الملك خلال جائحة كورونا، على وضع خارطة طريق تتطلع إلى أن يتوجه العالم إلى مواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي، وقد أخذت الحكومة مرتكزات هذه الرؤية على عاتقها، للمضي قدما في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، والتي بدأت بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، ما نتج عنه مأسسة الأمن الغذائي في الأردن، بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي، وانعكس ذلك على تحسن أداء الأردن على المؤشرات الدولية للأمن الغذائي.وبرغم الأزمات السياسية والدولية، بقي الأردن بقيادة جلالة الملك، مسانداً للأشقاء العرب كافة، فكانت الأزمة السورية التي تأثر بها الأردن، تحدياً للأردن في توفير الغذاء للاجئين السوريين في المملكة، لكنه لم يتوقف عن تقديم المساعدات، بالتنسيق مع الأشقاء والدول الصديقة لتوفير السبل والأدوات التي تسهم بإيصال المساعدات للاجئين والتخفيف من معاناتهم.وقد نجح الأردن بقيادة جلالة الملك في الأعوام الماضية، باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المواطن من موجة ارتفاع الأسعار، فكان التوجيه الملكي للحكومات المتعاقبة، بضرورة العمل على إستراتيجيات متخصصة في الأمن الغذائي، يراعى فيها عدم المساس بالغذاء، والحفاظ على استمرارية سلسلة التوريد برغم الظروف الدولية، والبحث عن مصادر بديلة للغذاء، كما حصل في حرب روسيا وأوكرانيا، نتيجة وقف توريد القمح من الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب.كما حرص جلالته على أن يكون الأردن مركزاً للأمن الغذائي في المنطقة، يرصد ويراقب علامات الأمن الغذائي والتنبؤ بانعكاسات الأزمات الدولية على توفر السلع والأصناف في الإقليم، وأن يكون مركزاً للمساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة، الى جانب لعبه دورا كبيرا في توفير الغذاء أو تمريره إلى مناطق مجاورة، كانت تعاني من أزمات طارئة، وكان الأردن محطة للعديد من المساعدات من دول العالم، ساهم بإيصالها بالسرعة والاحترافية المطلوبة إلى المناطق المنكوبة والمتضررة.