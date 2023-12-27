الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن: ضبط 33 مطلوبا بقضايا اتجار وتهريب المخدرات في الرويشد

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قوات الأمن العام

*الأمن: ضبط كمّيات من المواد المخدرة ، و30 سلاحاً نارياً، وطائرة مسيّرة، وأجهزة اتّصال ورؤية ليلية ونهارية، ولوحات مزوّرة ومركبات، كلها تستخدم في عمليات تهريب المخدرات.
* الأمن العام: مستمرون في حربنا ضد تجّار الموت والمخدرات الذين يستهدفون أمن الأردنيين
*الأمن العام يشكر المواطنين ووسائل الإعلام لدورهم الوطني في دعم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية

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أعلنت مديرية الأمن العام مساء اليوم، نتائج العمليّة الأمنيّة التي نفذتها اليوم، بعد أن حققت أهدافها وأفضت لإلقاء القبض على عدد كبير من مهربي المخدرات وتجارها والمتعاملين بها في لواء الرويشد، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة ومخدرات .
وأكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنَّ العمليّة الأمنيّة التي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتصدي لعصابات المخدرات، اشتملت على عمليات بحث وتفتيش ومداهمات، ونتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم اربعة من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.
وأضاف أن القوة الأمنية المشاركة بالواجب ضبطت كمّيات من المواد المخدرة ( حبوب مخدرة وكريستال ) ، و30 سلاحاً نارياً منها ما هو أوتوماتيكي وبعيد المدى وكمّيات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن طائرة مسيّرة تُستخدم في عمليات التهريب، وأجهزة اتّصال ومناظير ولوحات مركبات مزوّرة، ومركبات تستخدم في عمليات تهريب المخدرات ونقلها.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ مديرية الأمن العام مستمرة في جهودها المتواصلة لأداء واجباتها بتنسيق وتعاون مع القوات المسلّحة– الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة ، لملاحقة المجرمين من تجّار الموت والمخدرات الذين يستهدفون أمن الأردنيين.
وأشادت مديرية الأمن العام بالدور الوطني الكبير الذي تمارسه وسائل الإعلام، والمواطنون الأردنيون الذين دعموا القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتفّوا حولها صفاً واحداً في وجه كل من حاول المساس بأمن الوطن، وسلامة حدوده وترابه.


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