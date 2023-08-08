الأمن: فيديو حادث طريق البحر الميت قديم

عماد العجلوني

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أوضح مصدر أمني لـ"الغد" بأن مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر حادثا مروريا على طريق البحر الميت قديم وليس اليوم.ولفت المصدر بأن الفيديو الذي نشره البعض اليوم يعود لحادث سير وقع على طريق البحر الميت في شهر آيار الماضي.