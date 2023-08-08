الثلاثاء 08 آب 2023
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الأمن: فيديو حادث طريق البحر الميت قديم

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صورة من الحادث
أوضح مصدر أمني لـ"الغد" بأن مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر حادثا مروريا على طريق البحر الميت قديم وليس اليوم.

ولفت المصدر بأن الفيديو الذي نشره البعض اليوم يعود لحادث سير وقع على طريق البحر الميت في شهر آيار الماضي. اضافة اعلان
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