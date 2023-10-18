الأمن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية

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قالت مديرية الأمن العام إنها ما تزال تتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية بعمان.وأضافت أن الأمن يعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس، لكن سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون.وجددت مديرية الأمن العام التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.