الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
8:14 م
الأمن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية
الأمن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية
قالت مديرية الأمن العام إنها ما تزال تتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية بعمان.
وأضافت أن الأمن يعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس، لكن سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون.
اضافة اعلان
وجددت مديرية الأمن العام التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.
Copy
اقرأ أيضا
رئيس مجلس النواب يدين التعدي على رجال الأمن في منطقة الرابية
منذ 21 دقيقة
الآلاف يشاركون بوقفة الميثاق الوطني في البقعة
منذ1 ساعة
وقفة تضامنية مع غزة قرب السفارة الإسرائيلية
منذ2 ساعة
التربية: دوام المدارس غدا كالمعتاد
منذ2 ساعة
النواب: الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات
منذ2 ساعة
الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية - فيديو
منذ2 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
بينهم 3 فائزين بنوبل.. 600 كاتب ينتقدون انحياز معرض فرانكفورت لإسرائيل
فنون
|
منذ 2 دقيقة
مسيرة حاشدة في إربد تضامنا مع غزة - فيديو
إربد
|
منذ 9 دقيقة
أسرار خفية وراء فشل بيع يونايتد.. ورايا يكشف عن نواياه في آرسنال
كرة القدم
|
منذ 17 دقيقة
مشاركة واسعة ببطولة الأمير محمد للشطرنج
الرياضة
|
منذ 18 دقيقة
رئيس مجلس النواب يدين التعدي على رجال الأمن في منطقة الرابية
الغد الأردني
|
منذ 20 دقيقة
القيسي وأبزاخ يسقطان في اختبار عرض "محاربو الإمارات 45"
الرياضة
|
منذ 20 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
خطوط الأردن الحمراء في غزة
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
لماذا تحدث الاردن ومصر عن الحرب ؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!
موفق ملكاوي
|
اليوم
مناجاة رياضية لغزة
خالد خطاطبة
|
اليوم
هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
هل يمكن تدمير "حماس"؟
ترجمات
|
17 تشرين الأول 2023
لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية
ترجمات
|
13 تشرين الأول 2023
لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة ؟
ترجمات
|
11 تشرين الأول 2023