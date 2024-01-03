الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“الأمن” و”النزاهة” تعززان تعاونهما بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني

“الأمن” و”النزاهة” تعززان تعاونهما بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني
“الأمن” و”النزاهة” تعززان تعاونهما بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني
وقعت مديرية الأمن العام، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني.اضافة اعلان
ووقَّع الاتفاقية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي.
وبيَّن اللواء المعايطة، أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لشراكة المديرية مع مؤسسات الدولة كافة، ومن أهمها الشراكة الممتدة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تأتي في إطار السعي الدائم لترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأكد مدير الأمن العام العام حرص المديرية على تسهيل عمل الهيئة وتمكينها من أداء أدوارها المهمة من خلال تسهيل وصولها إلى المعلومات الضرورية لعمل الهيئة في جانب ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة بشفافية وعدالة وفقاً للتشريعات.
من جهته عبَّر الدكتور مهند حجازي عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة والقدرة على توفير البيانات والمعلومات المهمة لإحقاق الحقوق وتطبيق العدالة.
وأكد حجازي أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المؤسسات والأفراد، وأن مديرية الأمن العام من أهم الشركاء في هذا المجال من خلال الدعم الذي تقدمه المديرية لتمكين الهيئة من النهوض بعملها وتحقيق أهدافها.
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