الأمن يجدد تحذيراته من الطقس

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جددت مديرية الأمن العام تحذيرها مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار من خطر الإنزلاق أثناء القيادة لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية.