الأربعاء 13 أيلول 2023
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الأمن يجدد تحذيراته من الطقس

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طقس غير مستقر
جددت مديرية الأمن العام تحذيرها مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار من خطر الإنزلاق أثناء القيادة لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية.اضافة اعلان
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