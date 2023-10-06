الأمن يحقق بفيديو اعتداء على طلاب مدرسة من قبل سائق

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة حماية الأسرة تابعوا التحقيق في الفيديو الذي نشرته إحدى الزميلات الصحفيات وروت فيه مشاهدتها لسائق حافلة صغيرة ( باص ) يقوم بالاعتداء على مجموعة من الطلاب امام احدى المدارس الحكومية وعدم تمكنها من تحديد رقم المركبة او هوية الشخص .وأكّد الناطق الاعلامي أنّ التحقيقات وجمع المعلومات مكنت المحققين من تحديد المركبة المقصودة وسائقها والقي القبض عليه وبالتحقيق معه انكر ذلك وجرى استدعاء الطلاب كافة الذين كانوا برفقته وأولياء أمورهم وجرى الكشف عليهم من قبل الطبيب المختص ولم تظهر عليهم اية علامات شدة او عنف وانكروا قيام احد بالاعتداء عليهم، كما ورفض ذووهم تقديم أيّة شكوى بذلكوأكد ان العاملين في إدارة حماية الأسرة اخطروا المدعي العام بمجريات التحقيق وامر بتوديع القضية اليه مع كافة الأوراق التحقيقة للنظر فيها