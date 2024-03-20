الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمن يقبض على قاتل خمسيني في عمان (تفاصيل)

القبض على شخص مطلوب - (تعبيرية)
القبض على شخص مطلوب - (تعبيرية)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة ومركز أمن زهران والأمن الوقائي تمكّن من كشف ملابسات تغيّب خمسيني منذ أكثر من شهر ، بعد أنّ قادتهم التحقيقات لتعرّضه للقتل من قبل صديقه ويلقون القبض عليه .اضافة اعلان

وفي التفاصيل أكد الناطق الإعلامي أنّ ذوي شخص خمسيني تقدموا ببلاغ بتغيّبه وانقطاع أية أخبار عنه منذ مدّة، إذ تولى فريق تحقيقي مشترك  متابعة ملابسات القضية والبحث عن الشخص .

وتابع الناطق الإعلامي أنّ الفريق من خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات حول الشخص اشتبه بتعرّضه للقتل من قبل أحد أصدقائه والذي أُلقي القبض عليه واعترف بقتله وحرق جثّته قبل ما يزيد عن شهر  إثر خلافات حصلت بينهما داخل إحدى المباني المهجورة في منطقة جبل عمان .

وجرى وبدلالة الجاني التحرّك للمكان والعثور على الجثة وتحويلها للطب الشرعي، فيما أحيل الجاني للمدعي العام الذي قرر إيقافه في أحد مراكز الإصلاح عن تهمة القتل العمد.
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