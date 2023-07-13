الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الأمن ينفذ حملة واسعة للقبض على تجار ومروجي المخدرات

762e457c-a982-4abc-a892-854402518df1
الشرطة
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال ال 24 ساعة الماضية مع عدد من قضايا الاتجار بالمخدرات في العاصمة والبادية الشمالية ومعان وينفذون حملة امنية على مروجي المخدرات في لواء الرمثا. اضافة اعلان

وفي القضية الاولى شرق العاصمة القي القبض على شخصين من تجار المخدرات بعد كمين وضع لهما وضبط بحوزتهما 30 كف حشيش. 

فيما دوهم منزل أحد تجار المخدرات في البادية الشمالية بعد التأكد من معلومات وردت حول تخزينه لكميات من المواد المخدرة في محيط المنزل ، والقي القبض عليه وبتمشيط محيط المنزل عثر على حفرة بداخلها 12 كف من مادة الحشيش المخدرة .

كما ودوهم منزل تاجر للمخدرات في محافظة معان والقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على 3000 حبة مخدرة و 5 كفوف حشيش 

وأكّد الناطق الاعلامي انه جرى تنفيذ حملة امنية خاصة في لواء الرمثا على تجار ومروجي ومطلوبي المخدرات باسناد من مديرية الشرطة دوهمت خلالها عدة مواقع والقي القبض خلالها على خمسة اشخاص من المطلوبين بقضايا مخدرات وضبط بحوزة احد المقبوض عليهم على 1 كغم من مادة الكريستال و 1000 حبة مخدرة وسلاح ناري.
شعار مجلس النواب - (أرشيفية)

أولى جلسات استثنائية النواب الأحد المقبل منذ5 ساعة

وزارة العمل - (أرشيفية)

العمل: عطلة الأربعاء تشمل القطاع الخاص منذ7 ساعة

IMG_0124 (002)_0

مسؤولة أممية تحذر من نقص تمويل البرامج الموجهة للاجئين والأردنيين في الأشهر المقبلة منذ11 ساعة

Untitled-1

"الأمانة" تنفي صحة فيديو متداول لإغماء عامل وطن إثر ضربة شمس منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي يفتتح ملاعب هاشم أمس-(بترا)

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي المفرق وإربد

منذ1 ساعة
373817_48_1657173805

قدمت امتحان الرياضيات وفارقت الحياة.. طالبة توجيهي ترحل وسط صدمة وحزن

منذ3 ساعة
سجن55543435

توقيف موظف بأمانة عمان 15 يومًا على ذمة التحقيق بـ"الرشوة"

منذ4 ساعة
133-220834-forest-fires-crisis-jordanian-security-services_700x400

محاولات للسيطرة على حريق شب في غابات بمنطقتي عجلون وجرش

منذ4 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يرحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

منذ5 ساعة
lIXiahEMsiTqU95rIZCpL4vHTUX398F2icVXQIpT

أعلى درجة حرارة في المملكة تجاوزت 46 درجة مئوية اليوم

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 