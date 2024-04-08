الأمن يوضّح ملابسات فيديو الاعتداء على وافد في منطقة القطرانة

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أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يعتدون على وافد داخل أحد المحال التجارية في منطقة القطرانة إثر خلاف لحظي بين الأشخاص والوافد الذي يعمل داخله.وأكّد الناطق الإعلامي أنّ رجال الأمن العام تحرّكوا للمكان وعملوا على إسعاف الوافد للمستشفى إثر تعرّضه للإصابة وحالته العامة متوسطة فيما بوشرت التحقيقات وتحديد الأشخاص المعتدين كافّة والتعميم والبحث عنهم.وتابع أنّ المعتدي الرئيس قام على إثر ذلك بتسليم نفسه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء فيما البحث ما زال جارياً عن باقي الأشخاص.