الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

الأميرة رجوة تلتقي مع عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري
الأميرة رجوة تلتقي مع عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري
التقت سمو الأميرة رجوة الحسين، الجمعة، مع عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جمهورية سنغافورة.-(بترا)اضافة اعلان
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