الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

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التقت سمو الأميرة رجوة الحسين، الجمعة، مع عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري السيدة هو تشينغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى جمهورية سنغافورة.-(بترا)