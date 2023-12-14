الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية في غزة

6383818903128607354
الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي خامس لمواد طبية عاجلة في شمال غزة
نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.اضافة اعلان
ورافقت طاقم الطائرة، التي سيرت بتوجيهات ملكية سامية، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي.
وتمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
متظاهرون في عمان دعما لصمود غزة -(أرشيفية)

نماء: 75 % من الأردنيين يؤيدون إلغاء معاهدة السلام

منذأقل من دقيقة
الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

تعديلات "صندوق الطالب".. هل تحرم الآلاف من المنح والقروض؟

منذ 5 دقيقة
مخيم الزعتري في محافظة المفرق - (أرشيفية)

2.7 مليون أردني و730 ألف لاجئ سوري يحتاجون للدعم

منذ 10 دقيقة
Untitled-1

المومني يُحذّر من خطورة "التهجير الناعم" ويؤكد: التهجير خط أحمر أردنياً

منذ 54 دقيقة
العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

منذ1 ساعة
القبض على 14 مروجا للمخدرات

إحباط تهريب مخدرات في جرش ومحاولة تزييف عملة معدنية بالرمثا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
 