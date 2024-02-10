الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة سمية: تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية

الأميرة سمية خلال لقائها وفداً أكاديميًا أميركيا أمس-(بترا)
الأميرة سمية خلال لقائها وفداً أكاديميًا أميركيا أمس-(بترا)
عمان- التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وفداً أكاديميًا من جامعة جورجتاون الأميركية، ضم عميد كلية ماكدونو للأعمال د. بول الميدا، ومساعد أول إيلي فرحات، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في عمان سامر جودة، إذ تناول الجانبان وفق بيان صحفي أمس، أطر التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما في مجالات تكنولوجيا الأعمال.اضافة اعلان
وأكدت سموها أهمية تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي. مشيرة إلى أن الجامعة، التي أسست عام 1991 باسم "كلية الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا"، تعمل كذراع أكاديمي للجمعية العلمية الملكية، ومنحت درجة البكالوريوس في علم الحاسبات الإلكترونية كأول تخصص تطرحه الجامعة.
وتابعت أنه في عام 1994 وضع حجر الأساس لكلية الملك عبد الله الثاني للهندسة الكهربائية عام 1994، وفي عام 2006 أنشأت كلية تكنولوجيا الأعمال.
وأضافت سموها، أن الجامعة ومتنزه الحسن للأعمال، يعملان تحت مظلة الجمعية، وهي مؤسسة وطنية تأسست بموجب إرادة ملكية سامية، كمؤسسة علمية متعددة التخصصات تدعم وتطور التنمية، عبر إجراء فحوصات فنية متخصصة، وتجري بحوثا علمية وتقنية بالتعاون مع القطاع الصناعي والجامعات، بشراكة وطيدة مع المجتمعات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.
من جهتها، عرضت رئيس الجامعة د. وجدان أبو الهيجاء، مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية للطلبة، مؤكدة تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته.
من جانبه، عرض عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال د. جورج سمور، لبرنامج ماجستير "إدارة الأعمال التنفيذي"، الذي يستهدف مديري الأعمال ممن يمتلكون خبرة في الإدارة الوظيفية والمهنية.
وقدم الوفد تعريفا بجامعة جورجتاون وبرامجها وتخصصاتها، وتحديدا في كلية ماكدونو للأعمال، إذ أعرب جودة، عن أهمية التعاون بين جامعتين رائدتين، وتقدمان مستوى أكاديميا متميزا وفقا للمعايير الدولية في تخصصاتهما الفريدة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطورة في مختلف المجالات.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

"الخارجية" تتابع حادثة وفاة مواطن أردني بمنزله في رام الله

منذ4 ساعة
ولي العهد للنشامى: "شكرا لكم بحجم الوطن راسكم مرفوع يا رفاق"

ولي العهد للنشامى: "شكراً لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق"

منذ5 ساعة
الانتقال الكبير

"الانتقال الكبير".. وثيقة تؤكد أن الأردن بناء جماعي لا يؤمن بالفردية

منذ5 ساعة
ناخبة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية الماضية - (أرشيفية)

الأردن يشهد إصلاحات دستورية تحقق نقلة نوعية بمسيرته الديمقراطية

منذ5 ساعة
Untitled-1

بطاقة تعريفية لـ"ذوي الإعاقة" تعفيهم من رسوم "الاستقدام".. ومصير غامض لكبار السن

منذ5 ساعة
المنتخب الوطني

الملكة للنشامى: احنا فخورين فيكم مبروك الإنجاز التاريخي

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ6 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ6 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 