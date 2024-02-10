الأميرة سمية: تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية

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عمان- التقت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وفداً أكاديميًا من جامعة جورجتاون الأميركية، ضم عميد كلية ماكدونو للأعمال د. بول الميدا، ومساعد أول إيلي فرحات، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في عمان سامر جودة، إذ تناول الجانبان وفق بيان صحفي أمس، أطر التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما في مجالات تكنولوجيا الأعمال.وأكدت سموها أهمية تعزيز الروابط الأكاديمية بين الجامعات العالمية والمحلية، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز منظومة التعليم والبحث العلمي. مشيرة إلى أن الجامعة، التي أسست عام 1991 باسم "كلية الأميرة سمية الجامعية للتكنولوجيا"، تعمل كذراع أكاديمي للجمعية العلمية الملكية، ومنحت درجة البكالوريوس في علم الحاسبات الإلكترونية كأول تخصص تطرحه الجامعة.وتابعت أنه في عام 1994 وضع حجر الأساس لكلية الملك عبد الله الثاني للهندسة الكهربائية عام 1994، وفي عام 2006 أنشأت كلية تكنولوجيا الأعمال.وأضافت سموها، أن الجامعة ومتنزه الحسن للأعمال، يعملان تحت مظلة الجمعية، وهي مؤسسة وطنية تأسست بموجب إرادة ملكية سامية، كمؤسسة علمية متعددة التخصصات تدعم وتطور التنمية، عبر إجراء فحوصات فنية متخصصة، وتجري بحوثا علمية وتقنية بالتعاون مع القطاع الصناعي والجامعات، بشراكة وطيدة مع المجتمعات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.من جهتها، عرضت رئيس الجامعة د. وجدان أبو الهيجاء، مسيرة الجامعة وإنجازاتها الأكاديمية والبحثية والأنشطة اللامنهجية للطلبة، مؤكدة تعزيز أواصر التعاون والانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته.من جانبه، عرض عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال د. جورج سمور، لبرنامج ماجستير "إدارة الأعمال التنفيذي"، الذي يستهدف مديري الأعمال ممن يمتلكون خبرة في الإدارة الوظيفية والمهنية.وقدم الوفد تعريفا بجامعة جورجتاون وبرامجها وتخصصاتها، وتحديدا في كلية ماكدونو للأعمال، إذ أعرب جودة، عن أهمية التعاون بين جامعتين رائدتين، وتقدمان مستوى أكاديميا متميزا وفقا للمعايير الدولية في تخصصاتهما الفريدة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطورة في مختلف المجالات.-(بترا)