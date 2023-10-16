الإثنين 16 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
الغد الأردني
الإثنين 16 تشرين الأول 2023
7:48 م
الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. -(بترا)
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
النقابات المهنية تطلق حملة لجمع التبرعات لصالح القطاع الصحي في غزة
منذ 10 دقيقة
الملك يلتقي الرئيس الألماني ويحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة
منذ 22 دقيقة
المستشفى الميداني الأردني في غزة يعاود استقبال جرحى العدوان
منذ1 ساعة
الصفدي: الملك يتحدث بصوت الحق وبصوت الفلسطينيين
منذ20 ساعة
استمرار الوقفات الرافضة للحرب الوحشية على غزة
منذ21 ساعة
134 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المالية للبلديات الكبرى
منذ21 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
غارديان تقيل رساما بسبب كاريكاتير عن نتنياهو
العرب والعالم
|
منذ 4 دقيقة
النقابات المهنية تطلق حملة لجمع التبرعات لصالح القطاع الصحي في غزة
الغد الأردني
|
منذ 9 دقيقة
الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
الغد الأردني
|
منذ 14 دقيقة
الملك يلتقي الرئيس الألماني ويحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة
الغد الأردني
|
منذ 21 دقيقة
2000 جندي أميركي لدعم أي توغل بري إسرائيلي في غزة
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
إسرائيل ترفض طلب زيارة الرئيس الأوكراني للتعبير عن تضامنه معها
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
تغير وجه المنطقة.. حرب شاملة أم سلام شامل؟
د.عبدالله سرور الزعبي
|
اليوم
هل ستمتد الحرب إلى دول ثانية؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
الغرب وغزة... جذور الفكر العنصري
موفق ملكاوي
|
اليوم
مرآة غزة تعري العالم
جهاد المنسي
|
اليوم
الاحتلال يعطل مسارات التنمية الفلسطينية والإقليمية
أحمد عوض
|
اليوم
العودة إلى العنوان
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
ترجمات
كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية
ترجمات
|
13 تشرين الأول 2023
لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة ؟
ترجمات
|
11 تشرين الأول 2023
الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية
ترجمات
|
22 آب 2023
الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
لماذا تفشل الحركات الجماهيرية
ترجمات
|
09 تشرين الأول 2023