الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. -(بترا)اضافة اعلان
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