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الغد الأردني
الثلاثاء 04 تموز 2023
2:01 م
الأمير علي بن الحسين نائباً للملك
الأمير علي بن الحسين نائباً للملك
أدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
(بترا)
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