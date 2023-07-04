الثلاثاء 04 تموز 2023
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الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

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الأمير علي بن الحسين نائباً للملك
 أدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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