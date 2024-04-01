الأمير فيصل يشارك مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار

شارك سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، مرتبات سلاح الجو الملكي مأدبة الإفطار، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات.

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ورحب قائد سلاح الجو بالمتقاعدين العسكريين رفاق السلاح، مؤكداً تجدد اللقاء في هذا الشهر المبارك، مثمناً الدور الكبير الذي أنجزوه وما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.

من جهتهم، عبر المتقاعدون العسكريون على هذه الدعوة واللفتة الكريمة في هذا الشهر الفضيل والتي تؤكد حرص القوات المسلحة على ادامة التواصل المستمر مع ابنائها المتقاعدين العسكريين، مؤكدين التفافهم حول الراية الهاشمية.



يذكر أن سمو الأمير فيصل خدم في سلاح الجو الملكي طياراً مقاتلاً، وتسلسل في المناصب القيادية إلى أن استلم قيادة السلاح من عام 2002 ولغاية عام 2004.



حضر مأدبة الافطار عدد من ضباط سلاح الجو الملكي العاملين والمتقاعدين.

وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.