الأحد 16 تموز 2023
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هناندة: منطقتنا تشهد حراكا متسارعا لاستخدامات تقنيات الروبوتات الذكية

الأمير فيصل يطلق فعاليات "ليفتيت" أول منصة للمهتمين بالطائرات المسيرة

الأمير فيصل بن الحسين خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر "ليفتيت"امس-(تصوير: أمير خليفة)
الأمير فيصل بن الحسين خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر "ليفتيت"امس-(تصوير: أمير خليفة)
عمان- انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض "ليفتيت"، المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في المنطقة، برعاية نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين.
ويعتبر المؤتمر الذي تدعمه شركة "صقر" وينظمه مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس" امس، ويستمر ليومين، بمنزلة أول منصة تجمع بين المهتمين في مجال الطائرات بدون طيار وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين. 
وزير الاقتصاد الرقمي أحمد هناندة، قال إن "المنطقة العربية، تشهد حراكا متسارعا لاستخدامات تقنيات الروبوتات الذكية في مختلف القطاعات، لا سيما الحلول المبتكرة التي توفرها تكنولوجيا الطائرات المسيرة".
وأكد هناندة، أن هنالك حاجة ماسة للخروج برؤى مشتركة بين المؤسسات، لتطوير التشريعات والسياسات المعنية بتنظيم هذه الصناعة، عبر التعرف على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب للحلول المستخدمة في العالم، وتصميم وتبني ما يتناسب مع احتياجات دولنا ومجتمعاتنا، لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع المليء بالفرص غير المسبوقة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة "سوفكس" مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران، نسعى في هذا المؤتمر لأن نوسع قاعدة شراكتنا على مستوى المنطقة والعالم، تجسيدا لرؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الهادفة لزيادة وتيرة التنمية وبناء تحالفات اقتصادية، تجمع تحت مظلتها شركات التقنية، والجهات المعنية بالتشريعات والسياسات، بالإضافة إلى مؤسسات الحكومية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "صقر" المهندس يوسف عمورة، أنه سيجري العمل وبالتعاون مع الشركاء على تقديم رؤية شاملة لمشهد قطاع الطائرات المسيرة والإمكانيات، والحلول غير المسبوقة التي تقدم للأفراد والمؤسسات والحكومات.
وأشار إلى أن القدرات الهائلة للروبوتات الذكية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، يمكنها مضاعفة الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي والاجتماعي لبعض القطاعات، أكانت لأعمال جمع البيانات الضخمة وتحليلها، أو لأعمال الصيانة والمراقبة والأمن أو الزراعة أو التوصيل أو الإنقاذ وغيرها، وأهميتها في توفير نوعية فرص العمل والوظائف التي سنحتاج لها في الفترة المقبلة.
وسيتم في المؤتمر والمعرض، تقديم باقة متكاملة من التجارب الناجحة والتصورات المستقبلية لاستخدامات الروبوتات الذكية في قطاع الطائرات بدون طيار، الى جانب مناقشات حول أحدث المستجدات والتحديات في هذا القطاع، لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطائرات في الأردن والمنطقة.
كما ستناقش موضوعات، كقواعد وأنظمة الطائرات المسيرة، والأتمتة والحوكمة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وتطبيقاتها في الطاقة المتجددة والإنشاءات والاتصالات وكيفية مواجهة تحدياتها.
ودعت الجهة المنظمة، المعنين وصناع القرار لمتابعة الاتفاقيات والشراكات والمبادرات التي سيعلن عنها في المؤتمر، موكدة أهمية وسائل الإعلام التي سيكون لها دور إستراتيجي لزيادة الوعي بما يسعى له المؤتمر من فرص لإيصالها الى الأفراد والمؤسسات، عبر بناء القدرات وصقل المهارات بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.

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