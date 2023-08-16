الأوائل على المملكة: تالا صالح "علمي" ونجاح بني خالد "أدبي"

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عمان-الغد أعلن مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد كنانة أمس في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، أسماء الأوائل على المملكة للعام الحالي على النحو الآتي:- الفرع العلمي: الأولى تالا محمود شيخ صالح بمعدل 99.80. الثاني: أحمد حسان أحمد درويش بمعدل 99.75. الثانية مكرر إيمان محمود عارف العواملة. الثانية مكرر ماس مروان محمود نافوخ. الخامسة هبة عامر أحمد العطيوي بمعدل 99.70. والسادسة دانيا إسلام رفيق شناعة بمعدل 99.65. السادسة مكرر: زينب أيمن محمد السايس. الثامنة: حلا ناصر أحمد السليحات بمعدل 99.60. الثامن مكرر: زيد عبدالناصر محمود أبو حسان. الثامنة مكرر: سارة نمور نعمان أبو الحلاوةالفرع الأدبي: الأولى: نجاح محمد عبدالله بني خالد بمعدل 99.85. الثانية: دانة محمد صلاح الحموي بمعدل 99.55. الثانية مكرر: نغم عامر محمد الحمران. الثانية مكرر: هبة علي منيزل عبدالله. الخامسة: رؤى حسن فايز المنشد بمعدل 99.50. السادسة: رغد جهاد صالح الدولات بمعدل 99.45. السابعة: سوار حمزة محمد سعادة بمعدل 99.40. الثامنة: ديالا منور أحمد القيسي بمعدل 99.35. الثامنة مكرر: سيدار محمد يحيى بلبيسي، الثامنة مكرر: لين نورز سامي بشتو. الثامنة مكرر: ملكة علي ارشيد المواجدة.الفرع الشرعي: الأول: عبدالعزيز أحمد خليل عبدالعزيز بمعدل 97.10. الثانية: إيناس محمد فيصل عبدالمعطي يغمور بمعدل 96.10. الثالثة: فادية علي أحمد محمد علي بمعدل 95.40.الفرع الصناعي: الأولى: رند رياض حسن صافي بمعدل 99.55. الثاني: عبدالرحمن علاء أحمد أبو شريخ بمعدل 99.20. الثالث: عبدالرحمن يوسف حسن يوسف بمعدل 99.الفرع الزراعي: الأولى: لانا عبدالمنعم موسى الشوبكي بمعدل 99.50. الثاني: هشام إبراهيم يوسف غنايم بمعدل 99.35. الثالثة: فرح أيمن خليل بمعدل 98.50.الفرع الفندقي والسياحي: الأولى: سندس محمد عبدالله الخوالدة بمعدل 97.85. الثاني: زيد إبراهيم فهيم دبابنة بمعدل 97.47. الثالث: محمد ناصر محمد الخلايلة بمعدل 96.90.الفرع الاقتصاد المنزلي: الأولى: عبير محمود خلف العنزي بمعدل 99، الثانية: زينب زهير محمد أبو شحادة بمعدل 98.80. الثالثة: لين أمجد سعدات الكيالي بمعدل 98.75.