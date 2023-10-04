"الأوبئة": الأردن يفتقر لخطة إستراتيجية لمعالجة الأمراض حيوانية المنشأ

حنان بشارات

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عمان - أكد تقرير أولي صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، افتقار الأردن إلى أي خطة إستراتيجية رسمية لمعالجة الأمراض حيوانية المنشأ، فيما كشف التقرير أيضا عن أن لجنة الصحة الواحدة لم تجتمع مطلقا ولم تتم الموافقة على السياسات المتعلقة بهذه الصحة، بسبب عدم توفر الموارد، وعدم كفاية التعاون بين القطاعات المعنية.جاء ذلك خلال اجتماع عقده المركز أمس لمناقشة التقرير الأولي بشأن تحليل واقع الحال لمعاينة ومراجعة السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالأوبئة والأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة، ضمن نهج الصحة الواحدة.وتابع التقرير أن القدرة على تشخيص الأمراض حيوانية المنشأ ليست متاحة عالميا، ولا يمكن الوصول إلى الاختبارات التشخيصية باستمرار لجميع الحالات، ما يعيق الكشف عن الأمراض والاستجابة لها بشكل فعال.وأوضح أن القيود المفروضة على الموارد وقفت عائقا أمام الموافقة على السياسات المتعلقة بلجنة "الصحة الواحدة" وعملها، مشيرا إلى غياب تجميع نشط للبيانات والإبلاغ عنها إلا فيما يتعلق بعدد قليل من الأمراض حيوانية المنشأ في قطاع الصحة حيوانية، ما يترك ثغرات في الكشف عن الأمراض ورصدها.وقال إن "دليل الأمراض الناشئة"، و"دليل الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان"، يتطلب تحديثا، وعملا لتحديد الأمراض حيوانية المنشأ ذات الأولوية.وأضاف: "تكمن إحدى نقاط الضعف المحتملة في تخصيص الموارد، حيث يمكن أن تؤدي ندرة الموارد إلى إعاقة الرصد والاستجابة الفعالة لتفشي الأمراض المعدية".وأشار الى ان هناك نقطة ضعف أخرى تتعلق باحتياجات إنفاذ وتمكين تدابير الوقاية من العدوى، وتمثل نقاط الضعف في نظام الإبلاغ عن البيانات ثغرة أمنية، ويمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة أو غير الكاملة إلى إعاقة الكشف المبكر عن تفشي الأمراض المعدية والاستجابة لها، ما يقوض القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة.ودعا إلى ضرورة التقييم المستمر وتعزيز مهارات وقدرات المتخصصين في الرعاية الصحية، خاصة في مواجهة الأمراض الناشئة والمتجددة.ووفقا للتقرير، ترتبط فعالية الاستجابة للأمراض المعدية ارتباطا وثيقا بقوة البنية التحتية للرعاية الصحية مشيرا الى ضرورة "ألا تكون مرافق الرعاية الصحية مجهزة تجهيزا جيدا ومزودة بالموظفين المناسبين فحسب، بل يجب أيضا أن يتلقى IPs الدعم من الإدارة. ويعد هذا التآزر بين موظفي الموارد والدعم الإداري أمرا ضروريا لتكوين استجابة فعالة لأزمات الأمراض المعدية".وقال إن "النقص في المتخصصين في الأمراض المعدية له تأثير كبير على أنظمة الصحة العامة والرعاية الصحية، ويلعب هؤلاء المتخصصون دورا محوريا في الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج الفعال للأمراض المعدية".وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المركز بالوكالة الدكتور محمد اليحيى أن إستراتيجية المركز ستعمل بمجملها على تحقيق الأهداف المرجوة، بما فيها تعزيز مفهوم الصحة الواحدة، والتصدي للتهديدات البيئية التي تؤثر على صحة المواطنين وجودتها.وقال اليحيى، إن هذا التقرير الأولي هو نتاج عمل المرحلة التحضيرية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، من خلال اتفاقية تعاون مع المركز لتنفيذ هذا المشروع، بهدف وضع خريطة طريق واضحة لمحاور إستراتيجيته الأولى 2023-2025، التي أطلقت نهاية العام الماضي.وتابع أن القوانين والتشريعات والسياسات والإستراتيجيات تؤدي دورا حاسما في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، بحيث تحدد المسؤوليات والواجبات والجهات المسؤولة من مختلف القطاعات الصحية الوطنية ذات العلاقة عن تنفيذ التدابير الوقائية، عبر توفير إطار قانوني يضمن الالتزام بالتوجيهات والسياسات الصحية.وبين أن هذا لا يتأتى إلا بتحليل واقع الحال لمعرفة نقاط الضعف والقوة، والخروج بتوصيات قابلة للتحديث والتعديل وفقا للمعطيات الوبائية والبيئية الجدية، آخذة بعين الاعتبار اللوائح الصحية الدولية وتكييفها لتنسجم مع روح التشريعات والقوانين الأردنية التي تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.وقدمت مديرة مديرية الوقاية من الأمراض ومكافحتها في المركز، الدكتورة آلاء طريف، عرضا توضيحيا لأهم محاور إستراتيجية المركز، مشيرة إلى مراجعة 226 وثيقة معمولا بها ضمن أنظمة وقوانين وتعليمات وتشريعات ذات علاقة بالوقاية من الأوبئة ومكافحتها.وأشار التقرير الأولي إلى التهديدات البيئية المتعلقة بالصحة وتحديد الأمراض حيوانية المنشأ ذات الأولوية لافتا الى أنه يتوافق مع الإطار القانوني للدولة، وخاصة الفصل الخامس من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، ومع مفهوم الصحة الواحدة والتشريعات الخاصة بصحة الحيوان.وأوضح أن وزارة الصحة عملت على تطوير أدلة شاملة، مثل "دليل الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان" و"دليل الأمراض الناشئة والمتجددة"، التي تقدم معلومات وإرشادات قيمة لمتخصصي الرعاية الصحية في إدارة الأمراض حيوانية المنشأ إضافة الى التعاون الدولي بهذا المجال، ووجود المركز الوطني للحد من مخاطر الكوارث.وبين التقرير تشكيل لجنة صحية واحدة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات وصياغة السياسات الاستباقية.وأضاف أنه "على الرغم من وجود نظام لإعداد التقارير، إلا أنه يحتوي على عناصر إعداد التقارير على أساس الأحداث غير الراسخة، بحيث يتطلب الإبلاغ الروتيني عن الأمراض حيوانية المنشأ من قطاعي الصحة حيوانية والصحة العامة تحسينا".وأشار التقرير الى أنه يتم تبادل المعلومات والتنسيق بين قطاعي الصحة حيوانية والصحة العامة أثناء تفشي الأمراض حيوانية المنشأ في المقام الأول على أساس كل حالة على حدة، فيما لا توجد آلية تنسيق منظمة، ما قد يؤدي إلى تأخير جهود الاستجابة.أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من التقرير والخاص بالأوبئة والعدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، فبين التقرير أن الإطار القانوني في الأردن يعد أساسا متينا لإدارة الأمراض المعدية، مع أحكام واضحة لاحتواء الأمراض والوقاية منها.ولفت الى أن الخطة الإستراتيجية JCDC للأعوام 2025-2023 تظهر نهجا استباقيا لمواجهة تحديات الصحة العامة، مع التركيز على الحوكمة والمراقبة والبحث.وتابع: "تلعب مديرية الأمراض الانتقالية والوحدات المتخصصة الأخرى أدوارا محورية في معالجة اهتمامات صحية محددة، مما يضمن تركيز الجهود"، لافتا إلى أن "توفر الوثائق الإرشادية مثل دليل الرصد الوبائي وإرشادات العلاج يعزز من جاهزية العاملين في الرعاية الصحية واستجابتهم".وقال: "تم بالفعل تنفيذ البرامج التدريبية لمحترفي مكافحة العدوى ضمن الخدمات الطبية الحكومية والملكية بنجاح".