 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأوبئة" يصدر مجموعة من التوصيات للتعامل مع موجة الحر

طقس حار -(الغد)
طقس حار -(الغد)

  أصدر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التحذيرات والتوصيات؛ تهدف إلى حماية الأفراد من تأثيرات الحرارة الشديدة وضمان سلامتهم بالتزامن مع موجة الحر التي يشهدها الأردن.

اضافة اعلان


ووفق بيان صادر عن المركز، حذّر "مكافحة الأوبئة" من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة (10 صباحا-4 مساء) لتقليل خطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، داعيا إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل للحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو السكر العالي.
ودعا إلى ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، لتجنب امتصاص الحرارة، وارتداء قبعات ونظارات شمسية عند الخروج، والبقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، سواء باستخدام مكيفات الهواء أو التهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، للحد من انتقال الأمراض.


وأوصى بالاعتناء بكبار السن والأطفال فهم الأكثر عرضة لتأثيرات الحرارة الشديدة، مبينا أنه يجب الحرص على بقائهم في أماكن باردة، ومراقبة حالتهم الصحية.
كما وأوصى أيضا، بتجنب النشاطات البدنية الشاقة خاصة في ساعات النهار الحارة، مشيرا إلى أنه إذا كان من الضروري القيام بنشاطات خارجية، فيجب أخذ فترات راحة متكررة، وشرب الكثير من الماء.


ودعا المركز، إلى الحفاظ على نظافة اليدين وتجنب لمس الوجه، خصوصا الأنف والفم والعينين، وإلى تخزين الأدوية في أماكن باردة، إذ إنها يمكن أن تتأثر بالحرارة الشديدة.
وأكّد المركز، أهمية اتخاذ هذه الإجراءات؛ للوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات الصحة العامة لتجنّب أي أضرار صحية محتملة. --(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
اليوبيل الفضي

عطلة رسمية في 9 حزيران بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

27 أيار 2024
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه مع مفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي. (وزارة الخارجية)

الأردن يؤكد ضرورة مساعدة الدول المستضيفة للاجئين على تحمل تبعات اللجوء

27 أيار 2024
Untitled-1

ولي العهد: الأردن سيستمر بدوره تجاه الشعب الفلسطيني

26 أيار 2024
مواطنون يرفعون الأعلام الأردنية احتفالا بعيد الاستقلال

فاعليات واحتفالات في المحافظات بمناسبة عيد الاستقلال

25 أيار 2024
اقرأ أيضا
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

الفايز يرعى احتفال الجالية الأردنية في دبي بعيد الاستقلال واليويبل الفضي

منذأقل من دقيقة
1717514558159

"جودبي" يعلن موعد انطلاق المسابقة الدولية للأمن السيبراني

منذ3 ساعة
1717515269172

الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية

منذ3 ساعة
العلم الأردني

%5.4 المشاريع المنفذة من "التحديث الاقتصادي" في الربع الأول

منذ23 ساعة
التعليم

هل ينجح الأردن في المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؟

منذ23 ساعة
رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني يدليان بتصريحات صحفية-(بترا)

الخصاونة: الملك يقود جهود وقف العدوان على غزة منذ بدايته

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حسابات الأردن لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

المقاعد الانتخابية.. محافظات لا ترث

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مركز الإيداع.. يستحق التقدير

سلامة الدرعاوي |اليوم

العنف وحماية الحقوق

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

قدر الأردن.. أزمات بلا حلول

سميح المعايطة |اليوم

من أطفأ الشارع العربي؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |منذ 27 دقيقة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ5 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ6 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ6 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نفسي منذ23 ساعة

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة
 