الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأوبئة" يناقش مخرجات مشروع تحليل واقع المختبرات الوطنية

وزارة الصحة -( الغد)
وزارة الصحة
عمان- ناقش المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أمس، تقرير مشروع تحليل واقع الحال ومراجعة السياسات والإستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، إضافة إلى إجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالعمل المخبري الخاص بالأوبئة والأمراض السارية.اضافة اعلان
ووفقا لرئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، قال إن المركز يطمح إلى أن تنعكس نتائج هذا المشروع إيجابا على طرح آليات عمل ممنهجة لتطوير عمل قطاع المختبرات في الأردن، الأمر الذي من شأنه تعزيز ممارسات الصحة العامة في الأردن.
وأضاف أن الهدف من المشروع، الذي نفّذه فريق العمل على مدار الشهور الماضية بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، هو الوصول إلى خطة عمل موحدة مبنية على مخرجات التقرير.
ودعا البلبيسي إلى الاطلاع على التقرير، ومراجعة نقاط القوة والضعف فيه، وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي ستكون محل اهتمام المركز وفريق العمل.
من جهته، أوضح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة أيمن المقابلة، أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الخدمات المخبرية، وتعزيز التبليغ والتواصل بين جميع المؤسسات والقطاعات المختلفة، ما يسهم في الحد من الأمراض المعدية ومنع انتشارها، وحماية المجتمع من الأوبئة.
وقال المقابلة إن أهداف المشروع تتماشى مع إستراتيجية وزارة الصحة في الحفاظ على سلامة المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.
بدوره، أشار مدير مديرية المختبرات في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور محمد المعايطة، إلى أن المركز منذ تأسيسه وضع تطوير القطاع المخبري على سلم أولوياته، وأن هذا لا يقتصر فقط على توفير الفحوص، التي من شأنها مراقبة مسببات الأمراض، التي تشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر على الصحة العامة، واكتشافها ودراستها، بل العمل على وضع خطة إستراتيجية علمية من أجل تنفيذ الإجراءات الفاعلة، لتطوير مراحل العمل وبناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم.
وأوضح المعايطة أن لمديرية المختبرات دورا مهما في تحديد المتطلبات الأساسية لتوفير نظام متكامل قادر على الاستفادة القصوى من البيانات الصحيحة والمتكاملة بعد جمعها من مختلف المصادر، وعلى رأسها المختبرات الطبية وتحليلها، لما لها من أثر بارز في صنع القرار، مبينا "أهمية ربطها بالبيانات الوبائية، لتكون كنزا وطنيا يعكس الجهد الحقيقي، وينقلنا إلى مرحلة متقدمة لمواكبة التطور العلمي وأدبيات البحث، والتطوير، ورفع التوصيات المبنية على الأدلة".   
وأشار إلى أن المركز شكّل شبكة المختبرات الوطنية وحدّد مهامها ومسؤولياتها، بحيث ضمت أصحاب القرار والأكاديميين والباحثين في مجال المختبرات، لمراجعة منهجية ومخرجات المشروع، الذي يعد أولوية قصوى لتعزيز جودة العمل المخبري على المستوى الوطني.
وأوضح أن فريق العمل اتبع على مدار الشهور الماضية منهجية علمية لتحقيق أهداف المشروع، من مراجعة شاملة لجميع الوثائق من تشريعات وسياسات وبروتوكولات وأدبيات لها علاقة بالعمل المخبري، ومقابلات مع أصحاب الخبرة وصناع القرار، وزيارات ميدانية إلى مجموعة ممثلة من المختبرات، ثم مقارنة المخرجات مع التوصيات والمراجع العالمية.
وقال إن البحث والتحليل لم يقتصرا على المختبرات التي تقدم خدمة المختبرات السريرية، بل امتد ليغطي القطاعات الأخرى، منها ما يختص بصحة الحيوان والنبات والبيئة، تحقيقا لنهج الصحة الواحدة.
وأكد المعايطة أهمية مراجعة التقرير للتحقق من دقة المخرجات وصحة نقاط القوة والضعف المدرجة، وتقديم أي ملاحظة من شأنها أن تحسن من جودة التقرير وشفافيته، لافتا إلى أن الغاية ليست تحديد الفجوات بل السعي لإيجاد الحلول العملية لمعالجتها والنهوض بقطاع المختبرات.
من جانبها، قالت مديرة الاعتماد في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، ثائرة ماضي، إن الشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في تنفيذ هذا المشروع مهمة للوصول الى أهداف المشروع، داعية إلى تقديم الملاحظات للوصول إلى نتائج أكثر دقة وشمولية، من أجل المساعدة في وضع الخطط وتطوير مستوى الخدمات الصحية في المملكة.
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