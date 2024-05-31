"الأوقاف" تحتفل بتسيير أولى قوافل الحج غدا

زايد الدخيل

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عمان - تقيم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غدا في مدينة الحجاج بلواء الجيزة احتفالا بمناسبة وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين للديار المقدسة.وأعدت الوزارة خطة متكاملة لانطلاق قوافل الحجاج لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج عرب 1948 وبأقل الأسعار الممكنة، منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم سالمين.وبحسب مصدر مطلع في الوزارة، تعمل الوزارة بكل جهد وفاعلية لخدمة الحجاج الأردنيين وحجاج مسلمي 1948 من خلال خطة عامة لموسم حج هذا العام، تستند على الالتزام بمبدأ الشرعية والقواعد والأسس والتعليمات لتحقيق مبدأ الشفافية، وبالتالي إمكانية المساءلة والمخالفة وصولا إلى تحقيق أفضل رعاية وخدمة للحجاج.وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المؤسسية في العمل تعزز بالتشريع، مؤكدا ضرورة توزيع الأدوار بين الجهات العاملة في الموسم بما فيها الوزارة والشركات المعتمدة لنقل وإسكان الحجاج والبعثات الإدارية والغرشادية والبعثة الإعلامية والطبية، مبينا أنه يجب تحديد الواجبات للوصول إلى أفضل النتائج في خدمة الحجاج.وقال إن دور الوزارة في خدمة الحجاج ينحصر بالإشراف والتخطيط والرقابة بشكل واضح، وتحديد هذا الدور مع الشركات، حيث إن الوزارة جهة رقابية تهدف إلى خدمة الحجاج من خلال قيام الشركات المعتمدة بالتطبيق الكامل لتعليمات شؤون الحج.وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة قال إن "ترتيبات الحج مع الجانب السعودي نصت على أن الكوتة المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية لهذا العام 8 آلاف حاج ومن فلسطيني عام 1948، 4500 حاج يشكلون ما مجموعه 12.5 ألف حاج وحاجة".