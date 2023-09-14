الخميس 14 أيلول 2023
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الأوقاف تدعو لصلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

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مدينة درنة
 دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة ليوم غد على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب مدن ومناطق في المملكة المغربية الشقيقية، والفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب بعض المدن والمناطق في دولة ليبيا الشقيقة وذهب ضحيتهما آلاف الضحايا والشهداء من المواطنين في البلدين الشقيقين.اضافة اعلان
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، وجهه لمدراء مديريات الأوقاف في المملكة.
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