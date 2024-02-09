"الأوقاف" تنفي تهجم مصلين على خطيب مسجد

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نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من تعرض خطيب مسجد غزه هاشم في منطقة البقعة التابعة للواء عين الباشا للتهجم عليه من قبل مصلين خلال خطبة وصلاة الجمعة. وقال الدقامسة في بيان صادر عنه مساء اليوم الجمعة إن عددا قليلا من المصلين، وبعد أن أنهى الخطيب خطبته واداء الصلاة قاموا بمحاولة التشويش والطلب من الامام بأن يكون موضوع الخطبة عن فلسطين وغزه فقط، دون أن يكون هناك محاولة للتعرض له او التهجم عليه.كما أشار الى أن عنوان ومحاور الخطبة الموحدة لهذا الأسبوع تناولت فضل المسجد، علما أن خطب الجمعة منذ اندلاع العدوان الغاشم على غزة لم تخلوا من الحديث عن هذا العدوان وصمود أهلنا في قطاع غزة والمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى مواصلة إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة.ودعت الاوقاف على لسان الدقامسة وسائل اعلام إلى توخي الدقة قبل نشر المعلومات وأخذها من مصدرها، مؤكدا الوزارة تنظر لوسائل الاعلام كشريك في نقل الحقيقة بكل شفافية ودقة وبعيدا عن المغالطات..