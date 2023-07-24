الثلاثاء 25 تموز 2023
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الأوقاف تهنئ الإمام أحمد الزعبي بحصوله على المركز الأول في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني

الأوقاف توضح حول ما تم تداوله عن تأجير دورات مياه المساجد
وزارة الأوقاف
 

عمان24تموز//هنأ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة وأمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل وكافة العاملين في الوزارة فضيلة الشيخ أحمد الزعبي إمام جامع العرب الكبير في محافظة الزرقاء بمناسبة حصوله على المركز الأول في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي عن فئة الأفراد في دورتها الأولى والتي تنظمها وزارة الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف).اضافة اعلان

وأكد الخلايلة أهمية جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي والتي تقوم على تعزيز العمل التطوعي وتعظيمه في المجتمع، مؤكدا أن حصول الإمام أحمد الزعبي على المركز الأول عن فئة الأفراد دليل على دور الإمام وأثره في المجتمع والتزامه برسالة ورؤية وزارة الأوقاف القائمة على نشر الدعوة الإسلامية وتعزيز منظومة القيم والأخلاق الإسلامية بين أبناء المجتمع.
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