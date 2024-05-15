الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأونروا": اللاجئون الفلسطينيون في الأردن يتمتعون بالمواطنة

جانب من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين-( تصوير: ساهر قدارة)
جانب من مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين-( تصوير: ساهر قدارة)
عمان – قال تقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إن الأردن "ينفرد" عن كثير من دول أخرى تستضيف لاجئين بأن حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين فيه يتمتعون بالمواطنة الكاملة التي تتيح لهم التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون الآخرون.اضافة اعلان
وقال التقرير الذي تناول دور الأونروا في التعليم في المنطقة حتى 2030 "أنّ الأردن يستضيف حوالي 2,307,011 لاجئاً فلسطينياً مسجلاً، وهو "أكبر عدد من اللاجئين في كافة أقاليم عمل الأونروا".
وتابع التقرير: يعيش حوالي 18 % من اللاجئين في الأردن في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين العشرة المعترف بها في جميع أنحاء البلاد فيما يعيش الباقون في 3 مخيمات غير رسمية أو أماكن قريبة من المخيمات أو في المناطق الحضرية.
وأكد التقرير، على أنّ الأردن "ينفرد" بأن حوالي ثلاثة أرباع لاجئي فلسطين يتمتعون بالمواطنة الكاملة التي تتيح لهم التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون الآخرون، فضلا عن انه لا يوجد أي تمييز بين اللاجئين وغير اللاجئين في الإحصاءات الوطنية الرسمية، وحوالي 60 % من اللاجئين المسجلين يذهبون إلى المدارس الحكومية.
وزاد التقرير: إن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية طلبوا المساعدة من الأونروا في الأردن ولا يحق لهم الحصول على الجنسية، ويعاني غالبيتهم من الفقر المدقع ويعيشون وضعا قانونيا غير مستقر.
و تدير الأونروا 161 مدرسة في الأردن، 83 % منها تعمل على أساس الفترتين، وتقدم خدمات التعليم لـ 113,485 طالبًا من اللاجئين الفلسطينيين (58,049 ذكرًا و55,490 أنثى).
وتقدم الأونروا أيضًا التعليم والتدريب المهني والتقني في مركز تدريب عمان لـ 1398 طالبًا، وفي تدريب وادي السير لـ 1341 طالبًا، ويستهدف كلا مركزي التدريب المهني الطلاب اللاجئيي الأكثر ضعفا، حيث يقدم لهم دورات تدريبية على مستويات مختلفة لتتماشى مع احتياجات سوق العمل الإقليمية والمحلية.
وأتاحت الأونروا في العام الدراسي 2022/2023، لـ 1393 طالبًا (271 ذكرًا و1122 أنثى) فرصة دراسة العلوم التربوية في كلية العلوم التربوية والآداب التابعة لها.
وذكر التقرير، إن الضغط المتزايد على الخدمات التعليمية الناجم عن النمو السكاني كان له تأثير سلبي على جودة التعليم، حيث أنّ 59.44 % من الفصول في مدارس الأونروا تضم أكثر من 40 طالبا، كما انخفض معدل السنوات في التعليم الأساسي، وازدادت معدلات التسرب التراكمي في التعليم الابتدائي والإعدادي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتدير الاونروا أحد أكبر الأنظمة المدرسية في الشرق الأوسط، حيث توفر التعليم الأساسي المجاني لأكثر من نصف مليون طفل وشاب من اللاجئين في أقاليم عملياتها الخمسة (غزة والضفة الغربية – بما في ذلك القدس الشرقية، لبنان، سورية، الأردن). كما توفر التعليم الثانوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التعليم ما بعد الثانوي لحوالي 10 آلاف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة عبر مراكز التدريب المهني ومعاهد تدريب المعلمين التابعة للأونروا في الضفة الغربية والأردن.
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