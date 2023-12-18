"الأونروا": لا وضع قانونيا للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في الأردن

سماح بيبرس

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عمان - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تقرير حديث لها، إنّ اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، يعانون وضعا معيشيا صعبا في المملكة.وأكدت أنّ النقص الحالي في التمويل، في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، يضع عبئا إضافيا على الحكومة.وذكرت في التقرير أن "الأونروا" في الأردن، تعد المزود الرئيس لخدمات الصحة والتعليم، والمساعدة النقدية الطارئة وخدمات الحماية لـ19,956 لاجئًا فلسطينيًا قدموا من سورية، مسجلين لدى الوكالة، بما في ذلك 539 فردًا (136 عائلة)، يقيمون في مخيم "الحديقة".ولفت لارتفاع أعداد المسجلين منهم حديثا، بمقدار7 % بين حزيران (يونيو) 2022 (4,916) مقارنة بالشهر نفسه في العام الحالي (5,244).وذكر التقرير المرحلي للنداء الطارئ وللتدخلات الإنسانية للعام الحالي، بأن حجم التمويل الذي حصلت عليه "الأونروا" لتنفيذ برامجها ويستهدف اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، قدّر بـ8.2 مليون دولار، من أصل 28.8 مليون دولار للنصف الأوّل من العام الحالي.وأشار التقرير إلى أنّ 12 % من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، ليس لديهم وضع قانوني في الأردن، وهم معرضون للخطر بشكل خاص، جراء تقييد الوصول لسوق العمل والمحاكم والأحوال المدنية والتسجيل القانوني، ولا يمكنهم الوصول إلى سبل أخرى للمساعدة الإنسانية، لأن هذه المساعدة متاحة فقط للاجئين السوريين.ووفقا لمسوحات "الأونروا"، فإن 48 % من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية كانوا عاطلين عن العمل خلال الربع الأول من العام الحالي.ويؤدي ارتفاع معدلات البطالة ومحدودية فرص توليد الدخل للاجئين الفلسطينيين من سورية، إلى تفاقم مستويات الفقر بين هذا المجتمع الضعيف بالفعل.ولفت التقرير إلى أنّ تأمين "الغذاء" بات أولوية لأسرهم، على عكس السنوات السابقة عندما كان الإيجار وسداد الديون أكثر أهمية وله الأولويّة.بالإضافة إلى ذلك، خفضت قيمة المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي للاجئين السوريين في الأردن من 23 إلى 15 دينارا، ما يؤثر على اللاجئين الفلسطينيين من سورية، ممن يعيشون في مخيم "الحديقة"، والذين يتلقون المساعدات النقدية من البرنامج.وقال التقرير إنّ الزيادة في أعدادهم العام الماضي، إلى جانب التمويل المحدود للمساعدات الإنسانية، أدى لضغوط إضافية على "الأونروا" في سعيها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها.وقد أصبحت الوكالة أكثر إرهاقا، في قدرتها على دعم احتياجات اللاجئين فيما يتعلق بالرعاية الطبية المتخصصة والحصول على التعليم (بسبب الاكتظاظ).