الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأونروا": 1.9 مليون نازح في غزة

نازحون غزيون من شمال القطاع إلى جنوبه - (وكالات)
نازحون غزيون من شمال القطاع إلى جنوبه - (وكالات)
 قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى في تقرير صدر قبل أيام أنّه ومنذ الـ7 تشرين الأول (اكتوبر)، نزح حوالي 1.9 مليون شخص (85 % من سكان قطاع غزة)، مع الاشارة الى أنّ أشخاصا نزحوا عدّة مرات.اضافة اعلان
وأكد تقرير لها على أنّ العائلات معرضة للمخاطر الشديدة، في وقت يجري فيه إجبارها فيه على الانتقال مجددا بحثا عن الأمان.
وذكر التقرير أنّه في الشهر الحالي، اخليت 4 ملاجئ تابعة لـ"الأونروا" في خان يونس، عقب صدور أوامر بالإخلاء من السلطات الصهيونية، وحتى ذلك التاريخ، كان نحو 1.2 مليون نازح يقيمون في 151 منشأة تابعة لـ"الأونروا" في محافظات القطاع الخمس، كما أن هناك أكثر من مليون نازح يقيمون في 94 مرفقا في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.
ويبلغ متوسط عدد النازحين في ملاجئ "الأونروا" 10.500 نازح، وهو أكثر من 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية، وكان أعلن عن مقتل عاملين تابعين لـ"الأونروا" الأربعاء الماضي، ليصل عدد من قتل من العاملين التابعين للوكالة 133 قتيلاً منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وذكر التقرير أنّه في المتوسط، تقدم 10.500 استشارة طبية في مراكز "الأونروا" الصحية يوميا، وكان أحد المراكز الصحية التسعة العاملة في المنطقة الجنوبية أغلق الأربعاء الماضي، جراء تصاعد الأعمال العدائية في خان يونس، مشيرا الى أنّه كانت 8 مراكز صحية تابعة لـ"الأونروا" (من أصل 22) ما تزال تعمل في منطقتي الوسط والجنوب، حيث سجلت 8.044 زيارة للمرضى، للاجئي فلسطين وغير اللاجئين على حد سواء.
وذكر انّ هنالك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، وتسجل أكثر من 180 حالة ولادة جديدة كل يوم، بينما يستمر تقديم الرعاية للنساء بعد الولادة في الملاجئ، وقد جرى تقديم الرعاية لـ1.371 حالة منذ الـ7 من تشرين الأول (اكتوبر).
وقال إنّ "الأونروا" تستمر بتوزيع الطحين خارج الملاجئ في المحافظات الجنوبية، وقد جرى الوصول إلى 54.863 عائلة للآن.
واستمرت "الأونروا" بتشغيل 9 آبار مياه تضخ 10.000 م3 لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والمياه المنزلية، كما تتواصل عمليات نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى الملاجئ في منطقتي رفح وخان يونس.
وذكر التقرير أن الملاجئ في رفح، تستقبل المياه الصالحة للشرب عبر صهاريج من مصلحة مياه بلديات الساحل.
ويتواصل جمع النفايات الصلبة من المخيمات وملاجئ الطوارئ ونقلها إلى مكبات النفايات في مناطق الوسط وخان يونس ورفح، بينما هناك حاجة ملحة لشاحنات ومركبات الصرف الصحي.
واستمر توفير خدمة النقل الطارئ للنفايات الصلبة من الملاجئ باستخدام الموارد المتاحة، وهنالك نقص في شاحنات ومركبات الصرف الصحي، وبدأ مقاول من القطاع الخاص بدعم جمع النفايات الصلبة، ونقلها والتحضير لإنشاء مكب مؤقت في رفح.
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