الأونروا: 80 % من سكان قطاع غزة نازحون

سماح بيبرس

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عمان- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن 108 من العاملين في الأونروا قتلوا منذ بداية الأعمال العدائية في غزة، معتبرة أن "هذا هو أكبر عدد من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين يقتلون في صراع في تاريخ الأمم المتحدة"، وأن 40 % منهم قتلوا جنوب غزة.ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من 1.7 مليون شخص (أو ما يقرب من 80 % من السكان) في مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأكد أنّ عدد النازحين ما يزال في ازدياد، وأن منشآت الأونروا التي تستخدم كملاجئ تستوعب أكثر من أربعة أضعاف سعتها المقصودة.ويؤدي الاكتظاظ المفرط إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، مثلما يثير قضايا بيئية وصحية، ويحد من قدرة الوكالة على ضمان تقديم الخدمات.وحتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر)، هناك 1.037 مليون نازح يقيمون الآن في 156 منشأة تابعة للأونروا في كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك في الشمال. وذكرت أنّ هناك حوالي 877 ألف نازح يقيمون في 99 مرفقا في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.وحتى 12 تشرين الأول 2023، كان ما يقرب من 160 ألف نازح يقيمون في 57 مدرسة تابعة للأونروا في منطقتي الشمال وغزة، وذلك قبل أن تصدر السلطات الإسرائيلية أوامر الإجلاء، مؤكدة أن "الأونروا غير قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ لمساعدة أو حماية النازحين وليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم."وذكر التقرير أنه في المتوسط، يتشارك حوالي 220 شخصا ممن يحتمون في مدارس الأونروا مرحاضا واحدا، وهناك وحدة استحمام واحدة لكل 4.500 شخص في ملاجئها.وقالت إن الزيادة في عدد النازحين في كل وحدة استحمام مقارنة بالتقارير السابقة تتماشى مع الزيادة في عدد النازحين في ملاجئ الأونروا، وترجع إلى عدم وجود وحدات استحمام في منشآتها غير المخصصة كملاجئ، لكنها تستضيف حاليا النازحين، ولم تتمكن من جلب أي وحدات استحمام متنقلة إضافية إلى مساكنها بسبب عدم توفر المساحة الكافية و/أو الافتقار إلى الوقود اللازم للنقل.وفي الضفة الغربيّة والقدس الشرقية، أشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية كانت نفذت الأربعاء الماضي عملية واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين، استمرت حوالي 10 ساعات. وقتل ستة فلسطينيين، وأصيبت شبكات الطرق في المخيم بأضرار جسيمة، بما في ذلك المواقع المجاورة مباشرة لمركز الأونروا الصحي، وتأثرت عملياتها، وتحديدا التعليم، حيث لم يتمكن حوالي 1200 طالب وطالبة من أربع مدارس تابعة لها من الذهاب إلى المدرسة.وفي اليوم نفسه، نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفتيش واعتقال في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، وأفادت التقارير بأن تلك القوات فتحت النار في اشتباكات مع فلسطينيين، وأصيب ثلاثة فلسطينيين بالذخيرة الحية، حسبما أفادت التقارير، وتم اعتقال 26 فلسطينيا، من بينهم امرأة، وسجل حضور الطلاب في مدارس الأونروا في المخيم نسبة 55 % بسبب الحالة الأمنية.وذكرت أنه ومنذ بدء الحرب، قام موظفو الأونروا في غزة بمعالجة أكثر من نصف مليون مريض.وفي 22 تشرين الثاني، كانت تسعة مراكز صحية تابعة للأونروا (من أصل 22) ما تزال تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية، وسجلت ما مجموعه 9786 زيارة للمرضى، من لاجئي فلسطين وغير اللاجئين على حد سواء.وتقدم القابلات الرعاية الطبية للنساء بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في المراكز الصحية التسعة العاملة، وهنالك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، ويتم تسجيل أكثر من 180 حالة ولادة جديدة كل يوم.وذكرت أنّ الأونروا واصلت تقديم الرعاية الصحية للنازحين في الملاجئ من خلال 124 فريقا طبيا منتشرا في الملاجئ، وقدم 351 عاملا صحيا الخدمة لما مجموعه 11667 حالة يوم 22 تشرين الثاني، ويتألف كل فريق من طبيب واحد إلى طبيبين وممرضة.وقدمت فرق الوكالة، بما في ذلك 196 عاملا اجتماعيا في الملاجئ، الإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية وغيرها من خدمات الحماية المتخصصة للنازحين، ومنذ 7 تشرين الأول، تم الوصول إلى 60776 فردا (أكثر من 61 % منهم من الإناث).وبالإضافة إلى ذلك، يواصل 110 مرشدين مدرسين إلى جانب 152 مرشدا مساعدا تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، وتم الوصول إلى 227.969 نازحا في ملاجئ الأونروا في محافظتي الوسط والجنوب من خلال الاستشارات الفردية وجلسات التوعية منذ بداية الأعمال العدائية، وتم أيضا تنظيم أنشطة ترفيهية في ملاجئ الأونروا وصلت إلى 205.025 طفلا.وقال التقرير إنّ الأونروا استمرت بتوزيع الطحين على العائلات في 22 تشرين الثاني في المحافظات الجنوبية، وتلقت أكثر من 2.000 أسرة الطحين، وأعطت الوكالة الأولوية للأسر الكبيرة، حيث تم توزيع الطحين على أكثر من 3100 أسرة حتى الآن.وتواصل الوكالة تشغيل آبار المياه من أجل توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب والمياه المنزلية، كما تتواصل عمليات نقل مياه الشرب بالشاحنات إلى الملاجئ في منطقتي رفح وخان يونس، وبسبب انخفاض توافر الوقود، انخفض إنتاج آبار المياه من متوسط 10.000 متر مكعب إلى 7.000 متر مكعب.وتوقف توزيع المياه الصالحة للشرب في رفح بسبب نقص الوقود لصهاريج المياه، لكنه استمر في منطقتي خان يونس والوسطى بفضل محطة تحلية المياه التي ظلت تعمل، واستمر توزيع المياه المنزلية على الملاجئ عند الحد الأدنى.ويتواصل جمع النفايات الصلبة من المخيمات ومن ملاجئ الطوارئ ونقلها إلى مكبات النفايات في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.