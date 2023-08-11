" الإدارة المحلية" تعلن حالة الطوارئ بدءاً من يوم غد السبت

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عمان- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ بدءاً من يوم غد السبت، وأصدرت تعميماً إلى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بخصوص الظروف الجوية الاستثنائية التي ستؤثر على المملكة.واستناداً الى تقرير إدارة الأرصاد الجوية الذي يشير الى احتمالية تعرض المملكة لموجة حارة قوية ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الاثنين المقبل، ولغايات التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية وبهدف المحافظة على السلامة العامة طلب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان (رئيس غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة) من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة العمل على إيقاف دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً ضمن هذه الأيام والتأكد من جاهزية الآليات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ قد ينجم عن الأجواء الحارة.وطالب بضرورة التأكد من عدم تعرض المواد القابلة للاشتعال لأشعة الشمس المباشرة مع اتخاذ تدابير السلامة العامة اللازمة لتفادي وقوع أي حوادث خلال موجة الحر وضرورة حماية الآليات والمركبات والأجهزة الحساسة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.