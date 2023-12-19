"الإدارة المحلية" تنفي المساس بمكافآت "العاملين في "البلديات"

فرح عطيات

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ربط رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي، تأخر إصدار تعليمات الموازنة التقديرية للبلديات العام المقبل بتوجه لدى وزارة الإدارة المحلية إدراج بنود تخفض من مكافآت وحوافز موظفي البلديات.وبين لـ"الغد"، أن "القائمين بوزارة الإدارة المحلية، يعملون حالياً على إيجاد بعض المسميات، والتعريفات المتعلقة بالقوانين والأنظمة لتقليص تلك المبالغ"، لافتا الى أن تعليمات إعداد الموازنة لم تصدر لغاية اللحظة، لإدراج بنود جديدة فيها، تحذف بعض المبالغ المالية من إجمالي رواتب العاملين في البلديات، كبدل التنقلات، والمكافآت والحوافز.وأوضح أن "تلك الخطوة تعد مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي، والمادة (6) من تعليمات منح المكافآت والحوافز التي تقضي بأن تكون نسبة تلك المخصصات 15 % من إجمالي الرواتب".وأضاف أن "أجور العاملين (32 ألفا) في البلديات ستنخفض، ولن تلبي المتطلبات المعيشية لهم"، مؤكدا أن "الاتحاد، وفي حال المساس بتعليمات الموازنة للعام المقبل بحقوق ومكتسبات العاملين في البلديات، فسيتخذ إجراءات تصعيدية".لكن أمين عام وزارة الإدارة المحلية د. نضال أبو عرابي نفى "وجود أي توجه لدى الوزارة بإدراج بنود تمس بالمكافآت والحوافز لموظفي البلديات"، لافتا الى أن "المكافآت والحوافز لموظفي البلديات، ستدرج على إجمالي رواتبهم كما السابق، ولن يكون هنالك أي تعديل يتعلق بهذا الأمر".وأشار إلى أن "تعليمات الموازنة التقديرية للبلديات كافة يجري العمل عليها، استعداداً لإصدارها بشكلها النهائي الشهر الحالي".