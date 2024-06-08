الإصلاح السياسي.. يفتح آفاق التغيير ويقود الأردن إلى مستقبل جديد

غادة الشيخ

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عمّان - هل ينجح الأردن باجتياز اختبار الإصلاح السياسي الذي بدأه منذ عامين؟ وما ضمانات اجتياز هذا الاختبار الذي تبلور على شكل تعديلات تشريعية وقانونية، بدءا من أم القوانين الدستور، مروراً بقانوني الانتخاب والأحزاب؟هي أسئلة نطرحها اليوم، في وقت تحتفل به المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، منذ 25 عاماً، على أمناء عامين لأحزاب تحدثوا لـ"الغد".يعتبر الأمين العام لحزب الميثاق الوطني د. محمود المومني، أن الضمانة الأساسية لمشروع النهضة الثلاثي الأردني بأجنحته السياسية والاقتصادية والإدارية، يشكل جوهر الرؤية التحديثية الأردنية في المئوية الثانية، وهناك ضمانات سياسية عميقة وكبيرة من جلالة الملك، ما يعني أن الدولة بكل أجهزتها ستسعى لترسيخ مصداقية الدولة في المضي قدما بالتحديث.كما يستكمل المومني، بأن هنالك سيرا في الخطوات التحديثية بدليل تعديل الدستور، وإقرار قوانين متقدمة وعصرية، متمثلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وهذا يضع العجلة على طريق السير وبالفعل بدأت العجلة بالدوران، والآن نحن على بعد أشهر قليلة من استحقاقات تنفيذ هذه التعديلات القانونية التي جرت، وهنالك وعي متنام مستمر، يقود العمل السياسي والحزبي، وهذا نلمسه في الميدان كواقع حال بتنا نعيشه.فيما تتمثل ضمانات نجاح الأردن باجتياز اختبار الإصلاح السياسي الذي بدأه بحسب رأي أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أو علبة، من أن ذلك، يتطلب توفير الشروط الضرورية لضمان نجاح التجربة، والتي بدأت منذ العام 1989، ولكنها تعثرت بفعل عوامل عديدة، لكن حتمية التغيير وأهمية مواكبة التطورات، شكلت عوامل موضوعية ضاغطة من أجل الاستجابة لاستحقاقات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.فالقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن، يجب أن يديرها فريق موحد لضبط إيقاع الإصلاح، ولا يجوز والحالة هذه، عمل كل خط على حدة، وكأن السياسي منفصل عن الاقتصادي والإداري..الخ. هذا شرط حاسم للتقدم في المسارات الثلاثة المتداخلة، بحسب أبو علبة.و تختم أبو علبة، أن القاعدة الرئيسة التي يمكنها حمل قوانين وخطط الإصلاح السياسي، هي المشاركة الشعبية الواسعة، واعتماد قيم العدالة والمساواة بتطبيق القوانين بين المواطنين، وعدم السكوت على المظالم ومظاهر الفساد والتجاوز على المال العام.ومن وجهة نظر أمين عام حزب تقدم خالد بكار، فإن الضمانات تتمثل بأنه لأول مرة تتضمن التشريعات، حصة للأحزاب قدرها 41 مقعدا في مجلس النواب خلال المرحلة الأولى، وفي الثانية 50 % وفي الثالثة سترتفع لـ65 %.والنقطة الثانية من الضمانات، هي أن هذه التشريعات أخذت قوة الدستور، أي أن أي تعديل مستقبلا، يتعلق بقانوني الانتخاب أو الأحزاب، سيحتاج لأغلبية الثلثين، وهذه أيضا ضمانة أخرى وتجسيد للإرادة السياسية الداعمة بهذا الاتجاه.وتتمثل النقطة الثالثة، بأن اليوم عدد المنتسبين للأحزاب وهذا الكم منها في أقل من سنتين وصل إلى قرابة 90 ألفا، ما يعني أنه خلال المرحلة المقبلة، سيرتفع العدد، ولا يمكن العودة للوراء مع هذا الكم من المنتسبين الذين يعولون ويعدون خططهم، بناء على عمل الأحزاب.أما النقطة الرابعة والأهم، فإن الأحزاب نفسها بدأت تهيئ برامجها وتستعد وتغير من الثقافة السائدة، سواء بالتصويت أو في عملية ممارسة العمل السياسي، ما يعني أن أي تغيير مستقبلا فيه نقوص، سيخلف آثاراصعبة جدا على الدولة.وأخيرا، بحسب بكار، فإن جلالة الملك عبدالله الثاني، وبصفته رئيسا للسلطة التنفيذية وشريكا مع السلطة التشريعية، وتصدر قرارات السلطة القضائية باسمه، يعتبر حامي توازن السلطات وحامي هذه المخرجات، وهو تعهد شخصيا بحمايتها والاستمرار بمتانتها.هذه الضمانات كما يختم، كفيلة بأن تحفظ استمرارنا بهذا النهج، واليوم فإن مسألة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي تحت قبة البرلمان، لم تعد مسألة ترقية، بل إن التحديات التي نمر بها والاستهداف الذي نعيشه سواء من حكومة الاحتلال المتطرفة أو من إيران ومطامعها في المنطقة، حتى تركيا ومطامعها، تهم في منطقتنا العربية الفوضى، وتسابق لدى القوى العظمى للسيطرة عليها، والأردن ليس أمامه حل سوى توسيع قاعدة مشاركة المواطن في صنع القرار، وجعله يتحمل مسؤوليته في القرارات المستقبلية ونتائجها، لذلك نقول إن الضمانة تستدعي الانتقال من العمل الفردي إلى الجماعي، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا عبر الأحزاب.