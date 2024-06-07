 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإعلام الرياضي يدين الاعتداء على الزميل رئيس تحرير "الغد"

شعار جريدة "الغد"
شعار جريدة "الغد"

عبّر الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي في بيان صادر ليل الخميس، عن أسفه الشديد والمقرون بالإدانة والاستغراب من التصرف غير المسؤول والخارج عن التقاليد والأعراف من أحد موظفي الاتحاد الأردني لكرة القدم بالاعتداء على الزميل مكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة "الغد"، أمام الدرجة الخاصة لستاد عمان الدولي لمؤازرة منتخب النشامى في مباراته مع نظيره الطاجيكي.

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وفي الوقت الذي تتقدم أسرة اتحاد الإعلام الرياضي بالتهنئة للتأهل المستحق للدور الحاسم لتصفيات كأس العالم، فإن اتحاد الإعلام يؤكد رفضه وإدانته للتصرف غير المسؤول تجاه الزميل الطراونة، ويطالب بإجراءات فورية وعاجلة بما يضمن الحفاظ على حقوق رئيس تحرير صحيفة الغد ومعاقبة المسؤول عن هذا التصرف الغريب والمرفوض.

 

وأكد اتحاد الإعلام وقوفه إلى جانب الزميل الطراونة مع الاحتفاظ بكل السبل القانونية التي تضمن صون مكانة وقيمة الإعلام.

 

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