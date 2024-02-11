الإعلام في عهد الملك: ترسيخ للحرية الصحفية وتعددية المنابر تعكس وجهات متباينة

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يخوض الإعلام الأردني غمار تحولات عميقة في بنيته ومحتواه، مسترشدا بشعار السقوف العالية التي رسخها مؤسسيا جلالة الملك عبدالله الثاني في مسعى لإعلاء شأن وجهات النظر الأخرى، إتكاء على مبادئ الدولة الأردنية وقيمها في الدفاع عن الحقيقة وأخلاقيات العمل الإعلامي والحريات العامة.ففي ظلال العهد الميمون لجلالة الملك عبدالله الثاني، أصابت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها قسطا كبيرا من المهنية والنضوج محققة نقلة نوعية في مجالات التغطية والتنوع الإعلاميين، وترسخت الحرية الصحفية وتعددية المنابر التي تعكس وجهات نظر متباينة حيال المشهد الوطني والعربي والدولي.ولأن التقنيات الحديثة باتت منذ حين جسرا فاعلا في تشكيل توجهات الرأي العام، فقد تسلح الإعلام الأردني بهذه التقنيات واستثمرها بشكل فعال وأدام انخراطه فيها، خاصة في منابر وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها.معطيات التحدي الرقمي محليا تفيد أن للإعلام الأردني دورا مشهودا في إجلاء موقف الدولة الأردنية حيال المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يمور بها عالم اليوم، ولا سيما في المنطقة العربية.فقد قطع الإعلام الأردني شوطا طويلا في تحسين جودة ومستوى التغطية عبر التواصل الحثيث مع الجمهور، وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ولم يبطئ الإعلام لحظة في التركيز على القضايا المفصلية وطنيا وقوميا ودوليا، خاصة ما يتصل بالقضية الفلسطينية بصفتها محورا مركزيا في السياسة الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.أما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد كان الإعلام الأردني في طليعة الذائدين عن الشعب الفلسطيني وتعرية التضليل الإسرائيلي، فكان المجهر الذي ينقل بدقة حيثيات الموقف السياسي الأردني الشجاع في الدفاع عن قضية العرب الأولى، ورفض تهجير الشعب الشقيق من بلاده والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة في بناء دولته المستلقة وعاصمتها القدس، استنادا للشرعية الدولية وقراراتها في هذا الشأن.وأولى الإعلام الأردني أهمية كبرى لتدريب كوادره لتتكيف وتستوعب وتبدع في تسخير النقلة الرقمية لخدمة القضايا الوطنية والعربية، فضلا عن التنوع الكبير بوسائل الإعلام المحلية، ما أسهم في تعزيز المنافسة، من حيث التنوع والأداء الذي يخدم رسالة الدولة داخليا وخارجيا، الأمر الذي أسهم في تميز الإعلام الأردني، وقوّى حضوره على الساحة العالمية.وقد حرص جلالة الملك على حرية الصحافة والإعلام استنادا لإيمان جلالته بأن "حرية الصحافة سقفها السماء" ولدور وسائل الإعلام في النقد البناء خدمة للمصلحة الوطنية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين معيشتهم.ولعل اهتمام جلالته بالإعلام يعد امتدادا للتاريخ الهاشمي منذ قيام الدولة الأردنية منذ أكثر من قرن مضى، إذ كانت الصحيفة الأولى "الحق يعلو" التي صدرت عام 1920 غداة وصول الملك المؤسس عبدالله الأول إلى معان، وكانت تحمل الصوت الأردني وصداه القومي مبشرة بمشروع الأمة الوحدوي والدعوة إلى التحرر والوحدة والحياة الفضلى والانعتاق العربي.فقد أولت القيادة الهاشمية مبكرا جل اهتمامها بالإعلام، وهو ما انعكس في تأسيس الإذاعة الأردنية، والتلفزيون الأردني، وصولا إلى التنوع الكبير في وسائل الإعلام المحلية التي تسلط الضوء على مواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يسعى جلالته جاهدا إلى وضعها على سلم الأولويات الدولية، إضافة إلى التركيز على تحسين صورة الإسلام في جميع المحافل العربية والدولية.وتتجلى رؤية جلالته، بأن الإعلام هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع قائم على المعرفة والحوار المفتوح وتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الروح الوطنية والقيم والثقافة الوطنية، وتجلى ذلك عبر لقاءاته المتكررة مع الإعلاميين التي تعكس الإيمان العميق لجلالته بأهمية الإعلام ودور الإعلاميين في توجيه وتشكيل وعي الجمهور.وتمثل لقاءات جلالة الملك مع الإعلاميين منصة لفتح قنوات الحوار والتواصل مع الشعب، حيث استمع جلالته بعناية إلى أفكار وآراء وطموحات الإعلاميين، وعبر جلالته عن تقديره لجهودهم ودورهم الحيوي في نقل الأخبار والمعلومات بشفافية ومهنية ومسؤولية.ويحث الملك في لقاءاته الإعلاميين، على تشجيع الإبداع والتحديث والابتكار في مجال الإعلام، مشيرا إلى أهمية التكنولوجيا في تطوير وسائل الإعلام، ودعم التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإيمانه العميق بأهمية دور الإعلام والإعلاميين في بناء مجتمع قوي ومتحضر.ولعل الدعم الملكي الذي حظي به الإعلام في الأردن انعكس على التزامه بتقديم خدمة إعلامية متميزة ومواكبة التطورات الاجتماعية والتقنية، كما يسعى الإعلام إلى تحقيق التنوع بمضمونه وتمثيل مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في بناء تجربة إعلامية غنية وشمولية، في بيئة تتسم بحرية الرأي التعبير والتغطية الشاملة للأحداث والقضايا بمهنية عالية، واستقلالية تامة بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وبشكل موضوعي ونزيه، مع التأكيد على أهمية تحليل الأحداث وتقديم وجهات نظر متنوعة، وتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية، ما ساهم في بناء جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع.بهذه المنظومة من القيم والمبادئ، ظهر الإعلام الأردني كجهة إعلامية محترفة، عزز دورها وزارة الاتصال الحكومي التي استطاعت في عهد جلالته تنظيم وتطوير القطاع الإعلامي وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، من خلال تدريب الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، والتربية الإعلامية والمعلوماتية.وفي هذا الخضم، صدر نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022، وقد حدد النظام مهام وصلاحيات الوزارة، منها وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على الالتزام بنصوص الدستور ضمانا لحرية التعبير عن الرأي، وتعزيزا للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بالقيم الأصيلة للمجتمع الأردني، وحماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها وتعزيز دورها وفقا للتشريعات النافذة، وتعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته، وتنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون.من جهتها، أدت نقابة الصحفيين الأردنيين دورا بارزا في تشكيل وتعزيز الساحة الإعلامية في المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ عملت على حماية حقوق ومصالح الصحفيين، والدفاع عنها، وتمكين حق الوصول إلى المعلومات، ما يسهم في خلق بيئة إعلامية حرة ومتنوعة وتعزيز معايير الأخلاقيات في ممارسة الصحافة، وتقديم محتوى إعلامي يستند إلى الدقة والمصداقية، وتطوير مهارات وكفاءات الصحفيين عبر تقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني، وبما يعزز مستوى الأداء الإعلامي، وتمكين التواصل والتضامن بين الصحفيين، والمساهمة في تبادل الخبرات ودعم الزملاء في مواجهة التحديات المشتركة.كما أن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تعد إحدى ركائز الإعلام الوطني حيث شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تطورا وتميزا نوعيين في أدائها ودورها، عبر توفير تغطية إخبارية شاملة ومستمرة للأحداث الوطنية والإقليمية، بدقة وموضوعية، واستثمار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لتحسين جودة الخدمة وتعزيز تواصلها مع الجمهور.وتنطلق الوكالة في عملها مستنيرة بمنطلقات ثابتة في سياستها التحريرية تتمثل في قول الحقيقة ونقل الأحداث والوقائع بصدق وأمانة لإنتاج خبر هادف يخدم الأمن الوطني والمصالح العليا للوطن والأمة.فيما تميزت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بالعديد من الجوانب التي تعزز دورهما في نقل المعلومات وتشكيل رؤية إعلامية متطورة من خلال تحديث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات العصر الرقمي، وتكثيف البرامج الاخبارية والتفاعلية في مختلف المجالات، ما يجعل الجمهور جزءا من التجربة الإعلامية.-(بترا)