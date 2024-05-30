 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإعلان عن مشروع السوسنة السوداء / عمان ضمن الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون

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جانب من الحضور
أعلنت شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير الذراع الاستثماري لامانة عمان وشركة السوسنة السوداء لادارة العقارات، اليوم الخميس، عن "مشروع السوسنة السوداء / عمان، الذي يقع ضمن الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون، بحضور أمين عمان - رئيس مجلس ادارة شركة رؤية عمان الدكتور يوسف الشواربة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف.  اضافة اعلان

ويقع المشروع ضمن ثلاثة قطع اراضي بمجموع مساحة 43,062 متر مربع وحقوق تطويرية تصل الى 260 الف متر مربع كمساحة مبنية . 

وقال امين عمان ان المشروع هو نوعي ويشكل اضافة في مدينة عمان ، وان إطلاق المشروع يؤكد على البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة في الاردن وان الاقتصاد الاردني مستقر ومستمر . 

واكد ان شركة رؤية عمان بكافة مشاريعها مستمرة وكافة عقودها نافذة، كاشفاً عن وجود 17 مشروع حالياً لشركة رؤية عمان على الارض و16 مشروع قيد التصميم او الترخيص . 

واشاد الشواربة بالشراكة القائمة بين شركة رؤية عمان و القطاع الخاص وقال " ان مسارنا لهذه الشراكة قائم على دمج المال العام من خلال اصول الامانة مع المال الموجود بالقطاع الخاص للخروج بمشاريع استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني والاستثمار وفرص العمل " . 

وسيتم تنفيذ المشروع الذي يوفر 3 آلاف فرصة عمل وتبلغ كلفته الإجمالية 570 مليون دينار، على ثلاثة قطع الاولى برج سكني ومرافق تجارية وترفيهية بمساحة 20,755 متر مربع ، والقطعة الثانية برج فندقي ومرافق سياحية بمساحة 11,396 متر مربع ، والقطعة الثالثة برج اعمال ومقرات مؤسسية بمساحة 10,911 متر مربع. 

وقال مسؤول المشروع من شركة السوسنة السوداء راين هوتس كومين 
ان  من ضمن اعمال المشروع سيتم انشاء مشروع الزراعة العمودية لانتاج الخضروات و الفواكة ، اضافة الى كراج سيارات بسعة عالية ، ووجود قاعة كبيرة تتسع ل 2000 مقعد قابلة للنقل . 

من جانبه أشار المدير العام لشركة رؤية عمان المهندس مصطفى ابو غوش أن شركة رؤية عمان الذراع الاستثماري لأمانة عمان تعد المطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، وتقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهَمة في نهضة عمّان والمملكة.

ويعتبر الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون موقع استثماري وحيوي على شبكة الطرق المحورية في عمان ويرتبط بمركز النشاط التجاري والتاريخي والاجتماعي في وسط العاصمة عمان .  

والمشروع يشكل إضافة للتطوير الحضري العقاري التجاري متعدد الاغراض على اسس تخطيطية وتصميمية بما يخدم ايجاد مقصد حيوي لمدينة عمان ومعلماً متميز على احدى بوابات المدينة الرئيسية عبر كوريدور عبدون يحاكي بابداع رؤيا المدينة للتطوير وبما يسهم في احداث نهضة عمرانية وحافز للتمكين الاقتصادي المحلي.

وحضر الاعلان عن المشروع عدد من أعضاء مجلس الأمانة وأعضاء مجلس إدارة  شركة السوسنة السوداء لإدارة العقارات ومدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ونوابه.
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