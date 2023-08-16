الاتصالات تخاطب شركات للتوقف عن تعديلات على تعرفة الخطوط لتضمنها رفعا للأسعار

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خاطبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، شركات للتوقف عن إجراء تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، تتضمن نقل المشتركين إلى تعرفة ذات سعر أعلى بميزات إضافية، أو رفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم تشغيل على هذه العروض.وقالت الهيئة في بيان وصل “الغد” نسخة عنه، إنها خاطب الشركات ذات العلاقة من أجل التوقف عن تنفيذ تلك التعديلات بعد دراستها بشكل تفصيلي وشمولي.وأضافت الهيئة أنه تبيّن بعد الدراسة، أن التعديلات تتضمن رفعا لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة مسبقة الدفع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على فئة كبيرة من مشتركي هذه الخدمات.وأشارت الهيئة إلى ورود شكاوى تفيد بإرسال شركة رسائل قصيرة لمشتركيها تفيد بتطبيق هذه التعديلات، موضحة بأن هذه الإجراءات غير موافق عليها، وتعد مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها.وأكدت الهيئة، أنها ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخالف توجيهاتها وتعليماتها.