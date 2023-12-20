الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاجتماع الدوري الثالث لمجلس التطوير التربوي

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الاجتماع الدوري الثالث لمجلس التطوير التربوي

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع مجلس التطوير التربوي الدوري الثالث برئاسة مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة، و بحضور المدير الفني د. شروق العيطان، ورئيس مجلس التطوير التربوي عبدالله السحيم، ورؤساء المجالس التربوية لشبكات مدارس لواء الجيزة، ومقرر مجلس التطوير التربوي رئيس قسم الإشراف التربوي د. زهور الزبن، ورؤساء الأقسام المعنيين.اضافة اعلان

تحدث المساعفة عن أهمية المجالس التربوية كشريك فعال للمنظومة التعليمية، ودورها في تعزيز العملية التربوية والتعليمية و دورهم في الشراكة المجتمعية، وأثر ذلك في تحسين البيئة التعليمية.

بعد ذلك، تحدث السحيم، مستعرضآ أبرز الإنجازات والخدمات التي تم تحقيقها، والتطلعات المستقبلية، والمساهمة الفعالة في الميدان التربوي.

ثم تحدثت د. زهور الزبن، رئيس قسم الإشراف التربوي، وتحدث أحمد سنيان، رئيس قسم التعليم العام، عن مبادرة لمدرستي أنتمي وأهدافها التربوية، ومدى التقدم في خطة برنامج التدخلات العلاجية في مدارس لواء الجيزة.

وفي نهاية الاجتماع، قدم المساعفة شكره وتقديره لرئيس مجلس التطوير التربوي وأعضاء المجلس ورؤساء شبكات المجالس التربوية، ورؤساء الأقسام المعنيين، وأعرب عن تقديره لاهتمامهم وجهودهم المبذولة.
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