الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال خلف قضبان "العدل".. ما السيناريوهات المحتملة؟

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محكمة العدل الدولية في لاهاي- (ارشيفية)
عمّان - "الفرج القادم من الجنوب".. هذه الكلمات يرددها أحرار العالم وهم ينظرون إلى دولة جنوب أفريقيا بعين الأمل، معولين على دعواها المقامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الكيان الصهيوني، بتهمة اقتراف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.اضافة اعلان
ويأمل هؤلاء الأحرار، أن يلقى صدى أصواتهم الهاتفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، آذانا منصفة تحقق مطلبهم بوقف هذه الإبادة التي فاقت كل تصور، وأن تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتعويض ضحايا الحرب.
ومنذ انطلاق أول قصف همجيي شنته قوات الاحتلال في الحرب الحالية على غزة، بحت أصوات الحقوقيين والمدنيين والمسؤولين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في غزة، بأن تتم مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يقترفها، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 73 ألف شخص، عدا المفقودين، حتى قررت دولة جنوب أفريقيا أن تحمل على عاتقها نقل ملف الإبادة إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وكان المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا ذكر في تدوينة على منصة إكس، أن موعد الجلسة الأولى للقضية التي رفعتها دولته سيكون في 11 الحالي.
وأشار مونيلا إلى أن بلده طلبت قبل أيام من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948".
لكن، وفي الوقت الذي تجوب فيه حالة من الإشادة المتعاظمة بإحراز جنوب أفريقيا قصب السبق في محاسبة الاحتلال، إلا أن هناك حالة أخرى تقابلها تتمثل بالخذلان، وذلك لأن هذه الدولة تكاد تكون وحيدة في معركتها الشرسة ضد إسرائيل تحت قبة المحكمة، من دون وجود دول أخرى تساندها، باستثناء الأردن وبعض الدول الأخرى.
وهذا ما تؤكده الناشطة الحقوقية آلاء حمدان، التي أشارت في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه "وحتى تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يجبر الاحتلال على وقف إطلاق النار، فإن ذلك يتطلب أن تحصل جنوب أفريقيا على ثمانية أصوات لصالحها من أصل 15 صوتاً".
أما الأصوات الثمانية التي ينبغي أن تحصل عليها فتعود لكل من أميركا، وروسيا، وسولفاكيا، وفرنسا، والمغرب، والصومال، والصين، وأوغندا، والهند، وجامايكا، فيما يعني انضمام دول أخرى إحداث ضغط أكبر للتصويت لصالح وقف إطلاق النار.
وأضافت حمدان أنه "يعني لو انضمت خمس دول مثلا إلى جانب جنوب أفريقيا فسيكون أسهل عليها تحصيل أصوات أكثر، وتلقائيا، لكنها الآن وحدها تواجه الاحتلال رغم قوة ملفها، غير أن موقفها ما يزال ضعيفا لأن أنصار الاحتلال أكثر".
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقع حدوثها في الأولى، وفق الخبير في القانون الدولي الدكتور عمر العكور، يتوقع أن تطالب المحكمة ما يسمى بـ"إجراءات مستعجلة أو تحفظية أو احترازية"، لافتا الى أن هذا الإجراء لا يحكم على طرف ضد آخر أو يصدر أحكام إدانة، إذ عادة ما يكون سريعا وخلال فترة وجيزة يصدر فيها قرار يلزم الطرف المحكوم عليه بتنفيذه، وغالبا ما يكون وقف إطلاق النار.
وأضاف العكور، أن هذا الإجراء الاحترازي ليس له علاقة بالحكم النهائي على القضية، الذي سيتسغرق وقتا طويلا قد يتجاوز السبعة أعوام، كما حدث في قضايا سابقة تابعتها المحكمة، معربا عن خشيته أنه وفي حال صدور الإجراء الاحترازي الذي يقضي بوقف إسرائيل إطلاق النار، فقد لا تنفذ القرار، الأمر الذي سيضطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن، ومن ثم الخوف من العودة إلى المربع الأول المتعلق باستخدام حق النقض "الفيتو".
وعن موقف جنوب أفريقيا ومدى قوته، قال العكور إن موقف ممتاز؛ لأن كل عناصر الإبادة الجماعية متوفرة، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة "ألا نغرق في التفاؤل".
بدورها أعربت الخبيرة الحقوقية المحامية نسرين زريقات عن تفاؤلها بالجلسة المقبلة، وقالت: "نستبشر خيرا في هذه الجلسة، إذ ستنظر المحكمة بشكل مستعجل في القضية، وبالتالي سنتستمع إلى محاميي الطرفين. وفي ضوء هذا الشيء، يمكن أن تفرض إجراءات مؤقتة، كوقف اطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف التحريض على الإبادة التي تمارسها دول مساندة للاحتلال".
أما السيناريو الثاني فهو مستبعد، وفق زريقات، بأن تنكر المحكمة وجود عناصر إبادة جماعية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن القرار الذي سيتخذ لن يتجاوز الأسبوعين، لكنه يختلف عن القرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة والذي قد يستغرق أعواما.
وجاء في الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية: "تدرك جنوب أفريقيا تماماً حجم المسؤولية الخاصة برفع الدعاوى ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. ومع ذلك، فإن جنوب أفريقيا تدرك أيضاً ذلك تماما لالتزامها - كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية - بمنع الإبادة الجماعية. إن الأفعال والإغفالات فيما يتعلق بالفلسطينيين تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية".
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