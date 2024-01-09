الاحتلال واليوم التالي للحرب.. مأزق الصراعات المؤجلة

زايد الدخيل

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عمان- في وقت كشف فيه وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، النقاب عن مقترحات للحكم المستقبلي في المنطقة، والمعروفة إعلاميا بخطة "اليوم التالي"، تواجه تل أبيب وحليفتها واشنطن، ضغوطا من حلفائها في اتجاه إعداد خطة لمستقبل غزة ما بعد انتهاء الحرب.وتقوم خطة التعامل مع غزة بعد انتهاء الحرب، على عدم عودة حركة المقاومة الاسلامية- حماس إلى حكم غزة، بينما يحتفظ الكيان بالسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، بما في ذلك تفتيش البضائع التي تدخل للمنطقة وتخرج منها، على ألا يقيم مدنيون صهاينة في المنطقة، وأن تتولى قوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، تضم شركاء إقليميين وأوروبيين، مسؤولية إعادة إعمار القطاع، وبالنسبة لمصر فتتضمن الخطة أن يكون لها دور مهم، لكن تفاصيله لم تتحدد بعد.وبموجب الخطة، يلعب الجانب الفلسطيني دورا محدودا، لكن بشرط ألا تكون هناك أعمال عدائية أو تهديدات للكيان.ويرى مراقبون أن الكيان يجد نفسه حاليا في مأزق إستراتيجي بسبب الحرب على غزة، بعودة صراعاته التي لم تحل بعد مع الفلسطينيين وحزب الله تحديدا إلى الساحة الإقليمية، بالاضافة لعدم تحقيق الحرب أهدافها.ويقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، تعود كل السيناريوهات حول اليوم التالي للحرب على غزة إلى النقطة ذاتها، وهي أن حكومة الاحتلال غير قادرة وغير فاعلة، بسبب قيادتها والعناصر اليمينية المتطرفة فيها، ممن يعارضون تقديم أي تنازلات للفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة الغربية.وتابع: يتمثل الإجماع المتصاعد ببطء في أروقة السياسة الأميركية، بضرورة وجود حكومة صهيونية جديدة ليتمكن الكيان من القيام بمساومات صعبة، وامتلاك أي أفق لتحقيق تغيير بعيد الأمد في غزة، يعمل على تقليص التهديد لأمنه وعدم جعله مسؤولا عن حكم غزة.واضاف الحجاحجة "لا بد من إعداد خطة سلام جديدة، تكون بالتوازن مع إعادة إعمار غزة، وبناء اقتصادها، فعقب انتهاء العملية العسكرية الصهيونية، ستكون الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات إعادة الإعمار هائلة، نتيجة العدوان الهمجي على القطاع".من جهته، يؤكد استاذ العلوم السياسية د. علاء الخوالدة، ان حقيقة الميدان تشير إلى أن الاحتلال، غير قادر على تحقيق أهدافه على ارض الواقع بعد مرور اكثر من 3 اشهر على الحرب، ما يجعل الاحتلال حتى الآن في مأزق، وبالتالي لا يستطيع فرض رؤيته السياسية على غزة ما بعد الحرب التي هناك شكوك جدية حول وجودها.وتابع: من ناحية اخرى، يواجه الاحتلال معضلة الوضع الداخلي، اذ ان الجميع في دولة الاحتلال مدرك تماماً بأن رئيس حكومتهم المتطرف بنيامين نتنياهو، لن يستمر على الأغلب في موقعه رئيساً للوزراء، وأن طول أمد الحرب يخدمه بشكل شخصي، وبالتالي استمرار الرؤية التي يريد تصميمها، لذا هناك تداخل كبير بين الجانب الشخصي لنتنياهو وحتى بقية القادة الطامحين لخلافته مثل بيني غانتس، والرؤية التي تخدم مصلحة الاحتلال على المستوى الإستراتيجي، لهذا يوجد تخبط واضح وارتباك كبير في أروقة صنع القرار لدى الاحتلال. واضاف إن "مواصلة الحرب على غزة مصلحة رئيسة للائتلاف الحاكم في الاحتلال، إذ إن وقف الحرب تعني محاسبة نتنياهو وإنهاء حياته السياسية الملطخة بالدماء".بدوره، يقول العميد المتقاعد حافظ الخصاونة، ان شكل العملية العسكرية لدى قوات الاحتلال ستأخذ في الايام المقبلة طابعا متسرعا، في رغبة منه لتحقيق أهداف محددة وكبيرة خلال وقت قصير، ومن ثمَ إعادة الانتشار المتدرج نحو الانسحاب من القطاع الذي سيحدث في حال الحصول على صورة إنجاز وهمي، أو في حال حدوث ضغوط خارجية وداخلية كبيرة.وتابع: يمكن للاحتلال أن يتحدث عن أشكال متعددة من العمل العسكري في غزة، ولكن السؤال، هو عن مدى تحمله خوض جولات أخرى من القتال، في ظل أنه لم يبق ما يستطيع أن يردع به غزة أكثر مما فعله.واضاف الخصاونة من "الواضح أن الاحتلال وصل إلى مأزق إستراتيجي في غزة، وهو يستعد للجبهة اللبنانية، بعد أن تأكد لبعض قادة جيشه، أنه لا مكان لهم ولا دور للجيش ليفعل الكثير في القطاع، وأنه يجب الانتقال للجبهة اللبنانية وهي الأخطر بالنسبة لوجودهم، وهي التي تستجلب العداء الكبير والحرب الكبرى، وهنا ستتدخل كل الأطراف الإقليمية".