السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردنيون يضبطون نبضهم على إيقاع غزة ويطالبون العالم برؤية الحقيقة

الاحتلال يتجبر.. موسم الإبادة الجماعية و"الترانسفير"

الآلاف في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في وسط البلد -(امجد الطويل)
الآلاف في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في وسط البلد -(امجد الطويل)
متسلحا بدعم أميركي أعمى، ومشاركة فعلية في العدوان، يمضي الاحتلال في مخططه القاضي بتهجير قسري لسكان غزة العزل، أما من يرفض التهجير، فمصيره الموت على يد الآلة الوحشية الصهيونية، في أبشع عملية إبادة جماعية يشيح العالم بنظره عنها، ليصف الضحية بالإرهاب، والجلاد بحمامة سلام.اضافة اعلان
سكان مدينة غزة وشمالها، يقعون تحت وطأة إنذار الاحتلال بالنزوح عن مناطق سكنهم في شمال ما يعرف بـ"وادي غزة" نحو الجنوب، بدعوى "التمهيد لتكثيف العمليات العسكرية"، والوجه الآخر الجلي، هو التهجير القسري، تمهيدا لدفعهم باتجاه الحدود المصرية. بيان جيش الاحتلال دعا جميع السكان في المناطق المحددة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، زاعما أن هذا الإجراء من "أجل حمايتهم"، غير أنه أردف بالقول "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك"، وهو البيان الذي لن يصدر أبدا.
لكن البيان الذي أريد له أن يغطي الوجه البشع للاحتلال، كانت سبقته، وتبعته، اعتداءات وحشية على المدنيين العزّل، وقد أبيدت عائلات بأكملها، وتخطى عدد الشهداء 1843 شهيدا، و7 آلاف جريح.
ومع الفجر، شوهدت أفواج من الغزيين تستقل مركبات بأحجام مختلفة، ومتعددة الاستخدام، وآخرون يسيرون على الأقدام، باتجاه جنوب القطاع، بينما لم يستثن التحذير موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة الدولية، بما فيها المدارس والمراكز الصحية والعيادات، ليغادر أسطول من سيارات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ترفع شارات وأعلام المنظمة الدولية، تغادر مدينة غزة إلى مقرها الرئيس، في اتجاه مدينة رفح حيث أقامت مركزا لمواصلة عملياتها الإغاثية.
لكن آخرين رفضوا الاستجابة للإنذار بالنزوح، وقرروا الصمود في المنازل وإفشال مخطط الاحتلال بالتهجير والنزوح الجماعي.
في الأثناء، ضبط الأردنيون نبضهم على إيقاع قطاع غزة الجريح، وخرجوا في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والبوادي، في جميع المحافظات، للتعبير عن رفضهم للعدوان الوحشي للاحتلال، ودعم الغرب الاستعماري لهذا العدوان، من دون أن يعطوا للضحية فرصة للظهور في الإعلام.
ونظم الأردنيون مسيرات ومهرجانات شعبية حاشدة نددت بالعدوان الوحشي على المدنيين بالقطاع، مستنكرين "الصمت العربي" إزاء كل الانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه المجازر وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للأهل في غزة.
وحاول متظاهرون غاضبون الوصول إلى الحدود الأردنية مع الاحتلال في منطقة الأغوار، لكن قوات الأمن منعتهم من تخطي الحواجز الأمنية التي أقيمت على نقاط متعددة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حقيبة إنجازات "المياه" ما تزال تواجه تحديات ترهق إدارة القطاع

حقيبة إنجازات "المياه" ما تزال تواجه تحديات ترهق إدارة القطاع

منذ2 ساعة
الخضار

800 ألف شخص من المواطنين لا يحتملون تكاليف النظام الغذائي الصحي

منذ2 ساعة
دراسة: لا تحسن على نتائج رصد نوعية الهواء في المدن الصناعية

دراسة: لا تحسن على نتائج رصد نوعية الهواء في المدن الصناعية

منذ2 ساعة
الفسفور الأبيض الذي قصفته إسرائيل على قطاع غزة- ( أرشيفية)

الفسفور الأبيض يقتل الغزيين.. من يوقف خرق الاحتلال للقانون الدولي؟

منذ2 ساعة
مطالبات بتجويد "قانون الطفل" وتطوير حقوق برنامج الاحتضان  

مطالبات بتجويد "قانون الطفل" وتطوير حقوق برنامج الاحتضان  

منذ2 ساعة
20231013T190725-1697213244892143800

عمان تنتفض لغزة.. وتدعو الغرب للتوقف عن انحيازه الأعمى للمحتل

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة توجب التكاتف

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات | منذ4 ساعة
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 