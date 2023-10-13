الاحتلال يتجبر.. موسم الإبادة الجماعية و"الترانسفير"

فريق الغد

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متسلحا بدعم أميركي أعمى، ومشاركة فعلية في العدوان، يمضي الاحتلال في مخططه القاضي بتهجير قسري لسكان غزة العزل، أما من يرفض التهجير، فمصيره الموت على يد الآلة الوحشية الصهيونية، في أبشع عملية إبادة جماعية يشيح العالم بنظره عنها، ليصف الضحية بالإرهاب، والجلاد بحمامة سلام.سكان مدينة غزة وشمالها، يقعون تحت وطأة إنذار الاحتلال بالنزوح عن مناطق سكنهم في شمال ما يعرف بـ"وادي غزة" نحو الجنوب، بدعوى "التمهيد لتكثيف العمليات العسكرية"، والوجه الآخر الجلي، هو التهجير القسري، تمهيدا لدفعهم باتجاه الحدود المصرية. بيان جيش الاحتلال دعا جميع السكان في المناطق المحددة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، زاعما أن هذا الإجراء من "أجل حمايتهم"، غير أنه أردف بالقول "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك"، وهو البيان الذي لن يصدر أبدا.لكن البيان الذي أريد له أن يغطي الوجه البشع للاحتلال، كانت سبقته، وتبعته، اعتداءات وحشية على المدنيين العزّل، وقد أبيدت عائلات بأكملها، وتخطى عدد الشهداء 1843 شهيدا، و7 آلاف جريح.ومع الفجر، شوهدت أفواج من الغزيين تستقل مركبات بأحجام مختلفة، ومتعددة الاستخدام، وآخرون يسيرون على الأقدام، باتجاه جنوب القطاع، بينما لم يستثن التحذير موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة الدولية، بما فيها المدارس والمراكز الصحية والعيادات، ليغادر أسطول من سيارات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ترفع شارات وأعلام المنظمة الدولية، تغادر مدينة غزة إلى مقرها الرئيس، في اتجاه مدينة رفح حيث أقامت مركزا لمواصلة عملياتها الإغاثية.لكن آخرين رفضوا الاستجابة للإنذار بالنزوح، وقرروا الصمود في المنازل وإفشال مخطط الاحتلال بالتهجير والنزوح الجماعي.في الأثناء، ضبط الأردنيون نبضهم على إيقاع قطاع غزة الجريح، وخرجوا في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والبوادي، في جميع المحافظات، للتعبير عن رفضهم للعدوان الوحشي للاحتلال، ودعم الغرب الاستعماري لهذا العدوان، من دون أن يعطوا للضحية فرصة للظهور في الإعلام.ونظم الأردنيون مسيرات ومهرجانات شعبية حاشدة نددت بالعدوان الوحشي على المدنيين بالقطاع، مستنكرين "الصمت العربي" إزاء كل الانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء، ومطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه المجازر وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للأهل في غزة.وحاول متظاهرون غاضبون الوصول إلى الحدود الأردنية مع الاحتلال في منطقة الأغوار، لكن قوات الأمن منعتهم من تخطي الحواجز الأمنية التي أقيمت على نقاط متعددة.