الاحتلال يستهدف تدمير بنية القطاع والضفة لدفع الفلسطينيين إلى التهجير

سماح بيبرس

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أكد سياسيون وخبراء عسكريون، أنّ ما يرتكبه الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية من تدمير للبنى التحتيّة، هدفه الأساسي إجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم، مستخدما كل الأساليب الترويعية عليهم وتخويفهم، وتحويل القطاع والضفة لمناطق غير آمنة وغير صالحة للحياة.ووفقا للخبراء، فإنّ استهداف البنية التحتية في الضفة، يزيد مشقة الحياة الطبيعية، ويدفع الناس الى الخوف، وبالتالي يدفع بعضهم للهجرة الطوعية.ويهدف الاحتلال أيضاً– وفق الخبراء، لطمس معالم الهوية الفلسطينيّة، باستهدافه تدمير المعالم الأثرية والتراثية والعامة، كتدمير المجلس التشريعي والمكتبة الوطنيّة في غزة.ويرى بعضهم، أنّ استهداف المستشفيات تحديداً، يرتبط بأسباب أمنية واستخباراتيّة، اذ أنّ الاحتلال يعتقد بوجود مراكز قيادة وسيطرة للمقاومة تحتها، ويحاول إخراج القطاع الطبي عن العمل، وبالتالي إفقاد المقاومة الاسناد الطبي، ناهيك عن أنّ إضعاف البنية التحتية في المناطق الفلسطينية، يعيدها الى المربع الأول من ناحية الانشاء والبناء والتأسيس.وكان الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة، استهدف البنى التحتية والمستشفيات، بعد أن حولها إلى هدف رئيس لعدوانه، فحاصرها وقصفها وتقصد قتل طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجأوا إليها، كما فعل الأسبوع الماضي بالبنى التحتية في مخيم جنين، إذ صرح رئيس بلدية جنين نضال العبيدي، أن قوات الاحتلال اقتحمت جنين، ما أدّى لتدهور بنيتها التحتية والاقتصادية والصحية، مشيرا إلى أنّ حجم الخسائر جراء هذه الأعمال التدميرية في جنين ومحيطها يصل إلى 5 ملايين دولار.وكان مدير عام وزارة الصحة في جنين قال، إن قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات جنين وتعوق وصول سيارات الإسعاف للمصابين.ويرى وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، أن أحد الأهداف السياسية للعدوان العسكري على غزة "خلق ظروف تهجير"، بالتدمير وقتل المدنيين بأعداد كبيرة، لدفعهم على النزوح إلى الجنوب، ثم مهاجمته، للوصول إلى مرحلة، جعل الخروج من غزة الخيار الوحيد، مشيرا إلى أنّ "ضرب البنية التحتية، أحد أدوات جعل غزة غير صالحة للحياة".وبشأن الضفة، رأى المعايطة، أنّ ما يجري هناك، أبرز أهدافه وقائي، لمنع أي عمليات مقاومة من الضفة، و"تطفيش" أهلها، ودفعهم للتفكير بالبحث عن خيارات غير بقائهم فيها.وأوضح أنّ تدمير البنية التحتية، يزيد من صعوبة الحياة الطبيعية، ويدفع الناس للخوف من تكرار ما يجري في غزة والضفة ولو بعد حين، ما يسهم بدفع بعض الأهالي للهجرة الطوعية "الناعمة"، وإن كانت غير مرئية.الخبير العسكري والسياسي نضال أبو زيد، أشار إلى أنّ استهداف البنية التحتية متعمد من الكيان في الضفة والقطاع، وهو تكتيك ليس بجديد على الاحتلال.ووفقا لأبو زيد، فالهدف من ضرب البنية التحتية، يهدف أولا لطمس معالم الهوية الفلسطينيّة، ما يفسر استهداف وتدمير معالم أثرية وتراثية ومرافق عامة، كتدمير المجلس التشريعي والمكتبة الوطنيّة في غزة.ورأى أبو زيد، أنّ الاحتلال يستهدف قلب الرأي العام الفلسطيني على المقاومة، فهو يعتقد بأنّ تجريف البنى التحتية، سيحرك القواعد الشعبية الفلسطينية ضد المقاومة، لكن ما نشاهده على العكس تماما، وهو أنّ هناك التفافا حولها ومؤازرة لها، وقد ظهر ذلك في مقاطع بثتها المقاومة.وأضاف، بأنّ استهداف المستشفيات يرتبط بأسباب أمنية واستخباراتيّة، فالاحتلال يعتقد بوجود مراكز قيادة وسيطرة للمقاومة تحتها، ويحاول استهداف المقاومة، وإخراج القطاع الطبي عن العمل، وبالتالي إفقاد المقاومة ميزة الإسناد الطبي والمعالجة.أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنيّة د. وليد أبو دلبوح، أشار الى أنّ ما يقوم به الكيان، من تدمير للبنى التحتية، يهدف لـ"تحقيق الحلم الصهيوني" بتوسع هذا الكيان، وهذا لن يتحقق وفق اعتقاده إلّا بتهجير الفلسطينيين.وبين أبو دلبوح، أن الدعم الذي ناله الكيان من الغرب والولايات المتحدة، يشجعه على الاستمرار بخططه، مشيرا إلى أنّ الاحتلال بات يعول على عامل الوقت في تنفيذ أهدافه.وقال إنّ الكيان يشن حربا نفسية على الفلسطينيين، بترويعهم وتخويفهم لإجبارهم على الهجرة، وكلما زاد بطشه زاد التهجير، مشيرا إلى أن الاحتلال يحاول تحقيق نصر على الأقل أمام قياداته والعالم.وأضاف أبو دلبوح، أنّ العامل الوحيد الذي يمكن التعويل عليه حاليا، هو المقاومة التي تقف في وجه نوايا الاحتلال وأهدافه التي تتغير بحسب الظروف السياسية والعسكرية.