الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاختبارات النهائية للبكالوريا الدولية في موعدها

مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان - (أرشيفية)
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان - (أرشيفية)
عمان– أكدت مديرة البرامج الأجنبية في وزارة التربية والتعليم د. فاطمة قطاونة، أن اختبارات البكالوريا الدولية (IB) النهائية ستعقد في موعدها المقرر في أيار (مايو) المقبل دون أي تغيير على ذلك.  اضافة اعلان
وبينت القطاونة في تصريح لـ"الغد"، أن الأنباء المتداولة بالغاء الاختبار الذي يكافئ مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، واستبداله بالامتحانات المدرسية جراء الحرب على قطاع غزة هو أمر عار عن الصحة ولا يوجد نية لذلك مطلقا. 
وأكدت ضرورة عدم الالتفات للإشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
وبينت أن المدارس المعتمدة لنظام البكالوريا من كافة دول العالم، ستتقدم للاختبارات الخارجية النهائية في موعدها، ما يتطلب من المدارس تحضير نفسها وطلبتها لتلك الاختبارات.
يذكر أن اختبار البكالوريا الذي يقدمه طلبة الصف الثاني عشر(التوجيهي) في المدارس التي تعتمد هذا البرنامج، تم الغاؤه بجميع الدول عام 2021/2020 وتم اعتماد وسائل تقييم بديلة عنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتعليق الدوام المدرسي.
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