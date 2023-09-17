الاردنية الدقس مستشارة لشركة Amity الأمريكية لدعم المشاريع الزراعية

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قررت شركة Amity Technology المتخصصة في دعم المشاريع الزراعية تعين الأردنية نجود الدقس مستشارة للشركة في منطقة الشرق الاوسط بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة ومؤسسة جبرا لدعم مشاريع زراعية في المملكة الأردنية الهاشمية.وجاء قرار الشركة على هامش أعمال مؤتمر Big Iron Farm Show المختص بالأعمال التجارية والزراعية الهامه والمقام حالياً في مدينة فاركو في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تشارك فيه الدقس باعتبارها الرئيس التنفيذي لمؤسسة JIRA .وتأتي الاتفاقية التي وقعت بحضور الرئيس التنفيذي للشركة السيد Howard Dahl ، لدعم المشاريع الزراعية المستدامة في الاردن والدول المجاورة وتحسين واقع الخدمات الزراعية وتطويرها.من جانبها قالت الدقس في تصريحات صحفية ان الاتفاقية تهدف الى البحث مع ادارة شركه تطوير وادي عربه في الاردن لتقديم خبرات الشركة المتعلقة في اخر التقنيات التي ستساهم في تطوير الزراعة من حيث دراسة التربة واختيار المحاصيل المناسبة لها ، والمشاريع الزراعية المستدامة.واضافت ان الاتفاقية ستعمل ايضاً على زيادة الانتاج ومعالجة مصادر المياه ونقل احدث التقنيات والدراسات والتي هي الاساس الحديثة لبناء المزارع الذكية ونشر برامج الامن الغذائي على مستوى المنطقة العربية.واشارت إلى أن دعم المشاريع الزراعية في الاردن والمنطقة العربية يأتي في توقيت يتصدر فيه الأمن الغذائي أجندة الحكومات العربية أولوياتها لاسيما بعد التداعيات التي خلفتها أزمات العالمية وعلى رأسها التغير المناخي.ومن الجدير الذكر ان مؤتمر Big Iron Farm Show المختص بالأعمال التجارية والزراعية يقام سنويا في شهر ايلول على ارض معارض Red River Valley بمشاركة اكثر من 900 شركة للتواصل والتعرف على اهم المشاريع الزراعية في العالم.