الاردن يستضيف المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب

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تحت رعايـة سعادة السيد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني تنظم الجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب و الفرع الأردني لمساندة مرضى الصرع بالتعاون مع الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب "المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية الأردنية لأطباء أمراض الدماغ والأعصاب، والمؤتمر التاسع للفرع الاردني لمساندة مرضى الصرع" وذلك في الفترة من 27 الى 29 أيلول 2023 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات البحر الميت-الأردن.حيث سيشهد هذا المؤتمر الدولي الأردني مشاركة مميزة من الأتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب حيث يتميز المؤتمر بمشاركة كبيرة من رؤوساء وممثلي الجمعيات العربية بالاضافة الى ممثلي جمعيات عالمية واوروبية.كما سيشارك ما يزيد عن (300) طبيب مختص من (10) دول عربية وأجنبية (العراق، مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، الأمارات العربية المتحدة، الممكلة العربية السعودية، اليونان، كندا، أمريكا)، في هذه التظاهرات الطبية المتميزة التي تعنى بتقديم المستجدات على صعيد اختصاص طب الاعصاب في العالم، والتي سيتم من خلالها بحث سبل دفع التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المختصين من مختلف أنحاء العالم.كما يشتمل المؤتمر على ورش عمل تدريبية مكثفة ومحاضرات علمية منوعة ذات علاقة بمبادئ وتطور طب الأعصاب بالطرق الحديثة، هذا و سيتطرق المؤتمر الى تأثير الوراثة الحديثة في الممارسة السريرية في طبّ الأعصاب والاضطرابات العصبية والعضلية ومرض الزهايمر وغيرها من أمراض الخرف و مرض الشلل الرعاشي والاضطرابات ذات الصلة ونزيف الدماغ والسكتة الدماغية والصرع والتهابات الجهاز العصبي المركزي والأمراض المعدية وآخر التطورات في العلوم العصبية.يذكر ان المؤتمر معتمد بواقع 6 ساعات CPD من قبل المجلس الطبي الاردني لغايات التعليم الطبي المستمر، كما سيقام الى جانبه معرضا طبيا.