"الاستقالة الصامتة".. موظفون يؤدون الحد الأدنى من واجبات العمل بعد فقدانهم للشغف

هبة العيساوي

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عمان- ربما يبدو مصطلح "الاستقالة الصامتة" غريبا على مسمعنا، وقد يعتقد بعضهم بأنه يعني استقالة موظف ما من وظيفته بهدوء، لكن هذا المصطلح الذي أصبح ظاهرة عالمية، يعني قيام موظفين بالحد الأدنى من العمل.وبحسب دراسة لمؤسسة "غالوب" الدولية، فإن مصطلح "الاستقالة الصامتة" ظهر في أميركا، لكنه أصبح ظاهرة تعني بأن الموظفين يؤدون واجبات وظيفتهم الأساسية فقط، ولا يقومون بمزيد من الجهود أو المساهمات.واستطلعت دراسة "غالوب" عن حالة مكان العمل العالمي للعام الحالي، آراء نحو 122.416 موظفا تتراوح أعمارهم بين 15 عاما وأكثر في أكثر من 160 دولة بين 2022 و2023، فخلصت إلى أن 59 % من العمال في العالم "استقالوا بصمت".ويبدو أن الموظفة في شركة خاصة رهام سعدالدين (42 عاما)، لم تكن تعلم بأن هذه الظاهرة تمثلها، بخاصة بعد أن فقدت الشغف في عملها، وفق وصفها، وتقول إنها وصلت إلى مرحلة في عملها، بأن تنتظر فقط الراتب نهاية الشهر دون رغبة في التطور أو الإبداع، لتنهي يومها بالحد الأدنى من الإنجاز.وتضيف سعدالدين التي تعمل في مجال المبيعات والتسويق، أن عدم حصولها على حقوقها، وغياب بيئة العمل المناسبة للإبداع، إلى جانب ثبات دخلها لسنوات، من أسباب وصولها لهذه الحالة.ووفقا لـ"غالوب" فإن "الاستقالة الصامتة " تشير إلى من يؤدون متطلبات وظيفتهم، ولكنهم لا يفعلون شيئا أكثر، وهم غالبا ما يتأثرون بالأجور الضعيفة، أو عدم الرضا، أو بالنسبة لبعضهم، عدم القدرة على الاستقالة والعثور على وظيفة أفضل.وقدرت الدراسة، أن مثل هذه المشاركة المنخفضة في العمل، تكلف الاقتصاد العالمي 8.8 تريليون دولار أو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا بدوره، يجعلنا نتساءل: هل أصبح من النادر وجود موظف يكرس حياته لمهنته، ويسعى دائما لتحقيق الكمال في عمله، أم أصبح معظم الموظفين يقومون بالحد الأدنى من الجهد لتأمين لقمة العيش، وليس السعي لتحقيق الكمال أو الإبداع في العمل.من جانب آخر، يبحث مهند ياسين (35 عاما) عن عمل بأجر أعلى وبيئة أفضل، مقارنة بالعمل الذي يشتغله الآن في شركة مختصة بالتصميم الداخلي.ويقول ياسين، إنه في السنوات الثلاث الأخيرة، ينتابه شعور بعدم تقدير أصحاب العمل، برغم عمله لساعات متأخرة، لكي يضمن تسليم المشاريع، مضيفا أن التفرقة بين الموظفين لم تعد مهنية، بخاصة في الزيادات السنوية وساعات الدوام، لذلك لم يعد يقدم أفضل ما عنده في عمله.ويبين أنه يستيقظ من النوم صباحا وهو يشعر بالإحباط وعدم الرغبة في الذهاب للعمل "ما زلت صغيرا، وأخاف أن يؤثر هذا الشيء على حياتي الشخصية".يشار إلى أن "غالوب"، وجدت في درساتها أن مستويات الإجهاد في مكان العمل، ظلت عند مستوى قياسي مرتفع يعود إلى العام 2021، بحيث قال 44 % من المشاركين في استطلاعها إنهم عانوا من الإجهاد "لجزء كبير من اليوم" في اليوم السابق في العمل.وأظهر استطلاع "غالوب"، أن مستويات التوتر التي أبلغ عنها العمال، ارتبطت كثيرا بمستويات المشاركة في العمل أكثر من ارتباطها بموقع عملهم (عن بعد أو من المكتب أو هجين).وبرغم أن سوق العمل أصبح تنافسيا بشكل متزايد، لكن أكثر من نصف العاملين في الاستطلاع، قالوا إنهم يبحثون عن وظيفة جديدة.وحول وباء كورونا وعلاقة الناس مع العمل، بخاصة جيل الشباب ممن أسهموا بردود فعل عكسية ضد ثقافة "الإخلاص في العمل"؛ لم تكتف جائحة كوفيد 19 بتعطيل معظم مناحي الحياة لأوقات طويلة، بل جعلت كثيرا من الناس، يعيدون التفكير في اختياراتهم المهنية وطرق عيشهم.