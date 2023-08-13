الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة حتى عصر الأحد

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سجلت أعلى درجة حرارة عظمى حتى الساعة الثالثة، من عصر اليوم الأحد، في محطة رصد الباقورة؛ إذ بلغت 45.3، تلتها محطتا رصد الخالدية في الظليل ورصد الأزرق بدرجة عظمى 45.وبحسب تقرير أصدرته الأرصاد الجوية، تراوحت درجات الحرارة في محطات الرصد التابعة لها، على النحو الآتي: الرمثا 44.6، والزرقاء 44.6، ودير علا 44.5، ووادي الريان 44.4، والغباوي 44.4، والصفاوي 44، والمفرق 44.2، والصفاوي 44، ومطار الملكة علياء 44، وجرش 43.9، والقويسمة 43.5، والقطرانة 43.4، والجفر 43، ووسط البلد في عمان 43.وبلغت في إربد 42.6، وعمان 42.6،، والربّة 42.5، والعقبة 42، والسلط 41.5، وحدائق الحسين 41.4، وغور الصافي 41.3، ومعان 41.3، والجبيهة 41.1، والطفيلة 40، ورأس منيف 39.5، والبترا 39.1، والشوبك 38.6.